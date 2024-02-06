Песков намекнул на обращение Путина к Федеральному собранию в ближайшие недели

Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в период с 23 февраля по 8 марта, уточнил Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дал понять, что российский глава может провести обращение к Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта. Ранее данная информация была опубликована журналистами.
«Мы не можем этого исключать [обращение Путина Федеральному Собранию до 8 марта — прим. URA.RU]», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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