Песков намекнул на обращение Путина к Федеральному собранию в ближайшие недели

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, дмитрий песков
Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в период с 23 февраля по 8 марта, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дал понять, что российский глава может провести обращение к Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта. Ранее данная информация была опубликована журналистами.

«Мы не можем этого исключать [обращение Путина Федеральному Собранию до 8 марта — прим. URA.RU]», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дал понять, что российский глава может провести обращение к Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта. Ранее данная информация была опубликована журналистами. «Мы не можем этого исключать [обращение Путина Федеральному Собранию до 8 марта — прим. URA.RU]», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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