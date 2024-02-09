Происшествия Украина атаковала Нижегородскую область беспилотником 09 февраля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 + В Дзержинске обезвредили беспилотник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью ВСУ атаковали Дзержинск (Нижегородская область) беспилотником, его обезвредили средствами РЭБ. Об этом сообщил мэр города Иван Носков. «Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», — написал Носков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Ночью ВСУ атаковали Дзержинск (Нижегородская область) беспилотником, его обезвредили средствами РЭБ. Об этом сообщил мэр города Иван Носков. «Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», — написал Носков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям