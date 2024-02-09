Украина атаковала Нижегородскую область беспилотником

В Дзержинске обезвредили беспилотник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью ВСУ атаковали Дзержинск (Нижегородская область) беспилотником, его обезвредили средствами РЭБ. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.
«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», — написал Носков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
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