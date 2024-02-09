Украина атаковала Нижегородскую область беспилотником

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Флэшмоб Чистый город Екатеринбург на улице Вайнера. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер
В Дзержинске обезвредили беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью ВСУ атаковали Дзержинск (Нижегородская область) беспилотником, его обезвредили средствами РЭБ. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», — написал Носков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

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Ночью ВСУ атаковали Дзержинск (Нижегородская область) беспилотником, его обезвредили средствами РЭБ. Об этом сообщил мэр города Иван Носков. «Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», — написал Носков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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