12 февраля 2024

Бывшего замначальника ЦСКА осудили по делу о коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд, приговор, судья, суд, елена лопаева
Виктора Стойлоса признали виновным по статье 290 УК РФ «Получение взятки» Фото:

Савеловский суд Москвы признал виновным бывшего заместителя начальника спортивного клуба ЦСКА Виктору Стойлосу по статье о взятках. Ему назначено наказание 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима, следует из материалов суда.

«Судья Анна Козлова назначила ему наказание в виде 11 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, он признан виновным в пяти эпизодах получения взяток в крупном размере (части 5 статьи 290 УК) и трех эпизодах особо крупных взяток (части 6 статьи 290 УК)», — приводит решение суда газета «Ведомости».

Стойлосу также назначен штраф в 14 миллионов рублей. После отбывания наказания мужчина не сможет занимать административные должности еще семь лет. Свою вину подсудимый не признал.

Виктор Стойлос был задержан в рамках расследования уголовного дела в 2022 году, сообщает МК. В СИЗО мужчине стало плохо — медики диагностировали ему приступ невралгии.

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Савеловский суд Москвы признал виновным бывшего заместителя начальника спортивного клуба ЦСКА Виктору Стойлосу по статье о взятках. Ему назначено наказание 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима, следует из материалов суда. «Судья Анна Козлова назначила ему наказание в виде 11 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, он признан виновным в пяти эпизодах получения взяток в крупном размере (части 5 статьи 290 УК) и трех эпизодах особо крупных взяток (части 6 статьи 290 УК)», — приводит решение суда газета «Ведомости». Стойлосу также назначен штраф в 14 миллионов рублей. После отбывания наказания мужчина не сможет занимать административные должности еще семь лет. Свою вину подсудимый не признал. Виктор Стойлос был задержан в рамках расследования уголовного дела в 2022 году, сообщает МК. В СИЗО мужчине стало плохо — медики диагностировали ему приступ невралгии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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