Бывшего замначальника ЦСКА осудили по делу о коррупции

13 февраля 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Виктора Стойлоса признали виновным по статье 290 УК РФ «Получение взятки» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Савеловский суд Москвы признал виновным бывшего заместителя начальника спортивного клуба ЦСКА Виктору Стойлосу по статье о взятках. Ему назначено наказание 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима, следует из материалов суда. «Судья Анна Козлова назначила ему наказание в виде 11 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, он признан виновным в пяти эпизодах получения взяток в крупном размере (части 5 статьи 290 УК) и трех эпизодах особо крупных взяток (части 6 статьи 290 УК)», — приводит решение суда газета «Ведомости». Стойлосу также назначен штраф в 14 миллионов рублей. После отбывания наказания мужчина не сможет занимать административные должности еще семь лет. Свою вину подсудимый не признал. Виктор Стойлос был задержан в рамках расследования уголовного дела в 2022 году, сообщает МК. В СИЗО мужчине стало плохо — медики диагностировали ему приступ невралгии.

Савеловский суд Москвы признал виновным бывшего заместителя начальника спортивного клуба ЦСКА Виктору Стойлосу по статье о взятках. Ему назначено наказание 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима, следует из материалов суда. «Судья Анна Козлова назначила ему наказание в виде 11 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, он признан виновным в пяти эпизодах получения взяток в крупном размере (части 5 статьи 290 УК) и трех эпизодах особо крупных взяток (части 6 статьи 290 УК)», — приводит решение суда газета «Ведомости». Стойлосу также назначен штраф в 14 миллионов рублей. После отбывания наказания мужчина не сможет занимать административные должности еще семь лет. Свою вину подсудимый не признал. Виктор Стойлос был задержан в рамках расследования уголовного дела в 2022 году, сообщает МК. В СИЗО мужчине стало плохо — медики диагностировали ему приступ невралгии.