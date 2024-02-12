Бывшего замначальника ЦСКА осудили по делу о коррупции

Савеловский суд Москвы признал виновным бывшего заместителя начальника спортивного клуба ЦСКА Виктору Стойлосу по статье о взятках. Ему назначено наказание 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима, следует из материалов суда.
«Судья Анна Козлова назначила ему наказание в виде 11 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, он признан виновным в пяти эпизодах получения взяток в крупном размере (части 5 статьи 290 УК) и трех эпизодах особо крупных взяток (части 6 статьи 290 УК)», —
Стойлосу также назначен штраф в 14 миллионов рублей. После отбывания наказания мужчина не сможет занимать административные должности еще семь лет. Свою вину подсудимый не признал.
Виктор Стойлос был задержан в рамках расследования уголовного дела в 2022 году, сообщает МК. В СИЗО мужчине стало плохо — медики диагностировали ему приступ невралгии.
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