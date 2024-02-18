Пресс-секретарь Камчатского СК жестко пошутил на камеру и это слили в интернет

Baza: пресс-секретарь СК РФ по Камчатскому краю сматерился на камеру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в кино-концертном театре "Космос". Екатеринбург, ск рф, следственный комитет рф
Сотрудник СК РФ нецензурно пошутил, говоря про избиение пострадавшей Фото:

Пресс-секретарь Следственного комитета по Камчатскому краю Алексей Пузырев пошутил про избиение пострадавшей обвиняемым, иронизируя над цензурой. Он заменил слово «нанес» нецензурным выражением, синонимичным слову «избил». Соответствующее видео опубликовала Baza.

«Нанес… Наносят крем на рожу, а он ее реально там [избил], друзья», — озвучил Алексей Пузырев. Видео прикладывают авторы канала. После своей фразы он начал смеяться. Отмечается, что сотрудник СК ссылался на выступление стендап-комика, который шутил на схожую тему. После того как видео с матом распространилось по соцсетям, Пузырев попал под служебную проверку.

URA.RU подало запрос в СК РФ по Камчатскому краю. Ответ ожидается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь Следственного комитета по Камчатскому краю Алексей Пузырев пошутил про избиение пострадавшей обвиняемым, иронизируя над цензурой. Он заменил слово «нанес» нецензурным выражением, синонимичным слову «избил». Соответствующее видео опубликовала Baza. «Нанес… Наносят крем на рожу, а он ее реально там [избил], друзья», — озвучил Алексей Пузырев. Видео прикладывают авторы канала. После своей фразы он начал смеяться. Отмечается, что сотрудник СК ссылался на выступление стендап-комика, который шутил на схожую тему. После того как видео с матом распространилось по соцсетям, Пузырев попал под служебную проверку. URA.RU подало запрос в СК РФ по Камчатскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...