Пресс-секретарь Камчатского СК жестко пошутил на камеру и это слили в интернет

Пресс-секретарь Следственного комитета по Камчатскому краю Алексей Пузырев пошутил про избиение пострадавшей обвиняемым, иронизируя над цензурой. Он заменил слово «нанес» нецензурным выражением, синонимичным слову «избил». Соответствующее видео опубликовала Baza.
«Нанес… Наносят крем на рожу, а он ее реально там [избил], друзья», — озвучил Алексей Пузырев. Видео прикладывают авторы канала. После своей фразы он начал смеяться. Отмечается, что сотрудник СК ссылался на выступление стендап-комика, который шутил на схожую тему. После того как видео с матом распространилось по соцсетям, Пузырев попал под служебную проверку.
URA.RU подало запрос в СК РФ по Камчатскому краю. Ответ ожидается.
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