Трассу между Екатеринбургом и Тюменью сузили из-за ремонта

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Областные трассы. Екатеринбург, бульдозер, трактор, дорожная техника, ремонт дороги, режевской тракт
Дорожники устраняют ямы на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень Фото:

Дорожные службы сузили проезжую часть на 58 километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о сужении проезжей части на 58 километре автодороги Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ Белоярского района в связи с проведением дорожными службами работ по ямочному ремонту», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Сроки окончания дорожных работ не уточняются.

Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными на участках, где проводятся ремонтные работы. «Заблаговременно снижать скорость и выбирать нужную полосу движения, не отвлекаться на посторонние предметы и мобильные устройства», — отметили в ведомстве.

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Дорожные службы сузили проезжую часть на 58 километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о сужении проезжей части на 58 километре автодороги Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ Белоярского района в связи с проведением дорожными службами работ по ямочному ремонту», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Сроки окончания дорожных работ не уточняются. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными на участках, где проводятся ремонтные работы. «Заблаговременно снижать скорость и выбирать нужную полосу движения, не отвлекаться на посторонние предметы и мобильные устройства», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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