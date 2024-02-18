Трассу между Екатеринбургом и Тюменью сузили из-за ремонта

18 февраля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Дорожники устраняют ямы на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень Фото: Анна Майорова © URA.RU Дорожные службы сузили проезжую часть на 58 километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о сужении проезжей части на 58 километре автодороги Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ Белоярского района в связи с проведением дорожными службами работ по ямочному ремонту», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Сроки окончания дорожных работ не уточняются. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными на участках, где проводятся ремонтные работы. «Заблаговременно снижать скорость и выбирать нужную полосу движения, не отвлекаться на посторонние предметы и мобильные устройства», — отметили в ведомстве.

Дорожные службы сузили проезжую часть на 58 километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о сужении проезжей части на 58 километре автодороги Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ Белоярского района в связи с проведением дорожными службами работ по ямочному ремонту», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Сроки окончания дорожных работ не уточняются. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными на участках, где проводятся ремонтные работы. «Заблаговременно снижать скорость и выбирать нужную полосу движения, не отвлекаться на посторонние предметы и мобильные устройства», — отметили в ведомстве.