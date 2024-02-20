Челябинский комбат «Каскада» Колесников: «Вампира» уничтожили залпом

20 февраля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Олег Колесников рассказал, как был уничтожен «Вампир» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Челябинский депутат Госдумы, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников рассказал, как была уничтожена стрелявшая по Белгороду чешская РСЗО «Вампир». По словам Колесникова, «Вампир» уничтожен залпом тактического ракетного комплекса. «Информацию передали артиллеристам, и „Вампира“ уничтожили залпом тактического ракетного комплекса. Попадание было точным. Пока неясно, где экипаж, но уверен, что наказание за обстрелы мирных городов будет неизбежным. Так держать, ГРОМ „Каскад“»! — пишет Колесников на своей странице во «ВКонтакте». Украинский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» использовался для обстрела торгового центра в Белгороде 15 февраля. В результате обстрела погибло семь человек. 16 февраля «Вампир» был уничтожен в результате операции ВС РФ. Колесников отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. С 1 октября 2023 года он возглавил один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад». За заслуги на СВО Колесников награжден орденом Мужества.

Челябинский депутат Госдумы, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников рассказал, как была уничтожена стрелявшая по Белгороду чешская РСЗО «Вампир». По словам Колесникова, «Вампир» уничтожен залпом тактического ракетного комплекса. «Информацию передали артиллеристам, и „Вампира“ уничтожили залпом тактического ракетного комплекса. Попадание было точным. Пока неясно, где экипаж, но уверен, что наказание за обстрелы мирных городов будет неизбежным. Так держать, ГРОМ „Каскад“»! — пишет Колесников на своей странице во «ВКонтакте». Украинский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» использовался для обстрела торгового центра в Белгороде 15 февраля. В результате обстрела погибло семь человек. 16 февраля «Вампир» был уничтожен в результате операции ВС РФ. Колесников отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. С 1 октября 2023 года он возглавил один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад». За заслуги на СВО Колесников награжден орденом Мужества.