Путин прибыл в Чебоксары

Владимир Путин посетил второй регион за день
Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл в Чебоксары. Российский лидер прилетел из Казани, где он совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М и прокатился за рулем КамАЗа.
«Кортеж Путина едет уже по дорогам Чувашии», — сообщил журналист Павел Зарубин
Ранее российский лидер находился с рабочим визитом в Татарстане. Он совершил полет на ракетоносце Ту-160М. Позже российский президент сел за руль КамАЗа и поехал по трассе М-12.
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