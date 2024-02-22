Путин прибыл в Чебоксары

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин посетил второй регион за день Фото:

Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл в Чебоксары. Российский лидер прилетел из Казани, где он совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М и прокатился за рулем КамАЗа.

«Кортеж Путина едет уже по дорогам Чувашии», — сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegeram-канале. Он отметил, что это второй регион, который Путин посетил за день.

Ранее российский лидер находился с рабочим визитом в Татарстане. Он совершил полет на ракетоносце Ту-160М. Позже российский президент сел за руль КамАЗа и поехал по трассе М-12.

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Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл в Чебоксары. Российский лидер прилетел из Казани, где он совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М и прокатился за рулем КамАЗа. «Кортеж Путина едет уже по дорогам Чувашии», — сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegeram-канале. Он отметил, что это второй регион, который Путин посетил за день. Ранее российский лидер находился с рабочим визитом в Татарстане. Он совершил полет на ракетоносце Ту-160М. Позже российский президент сел за руль КамАЗа и поехал по трассе М-12.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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