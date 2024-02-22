Политика Власть Путин прибыл в Чебоксары 22 февраля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 + Владимир Путин посетил второй регион за день Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл в Чебоксары. Российский лидер прилетел из Казани, где он совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М и прокатился за рулем КамАЗа. «Кортеж Путина едет уже по дорогам Чувашии», — сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegeram-канале. Он отметил, что это второй регион, который Путин посетил за день. Ранее российский лидер находился с рабочим визитом в Татарстане. Он совершил полет на ракетоносце Ту-160М. Позже российский президент сел за руль КамАЗа и поехал по трассе М-12. Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл в Чебоксары. Российский лидер прилетел из Казани, где он совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М и прокатился за рулем КамАЗа. «Кортеж Путина едет уже по дорогам Чувашии», — сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegeram-канале. Он отметил, что это второй регион, который Путин посетил за день. Ранее российский лидер находился с рабочим визитом в Татарстане. Он совершил полет на ракетоносце Ту-160М. Позже российский президент сел за руль КамАЗа и поехал по трассе М-12. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям