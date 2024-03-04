Детям, пострадавшим при обстрелах ВСУ, выплатят по 100 тысяч рублей

Российское правительство утвердило выплаты в случае ранения детей вблизи зоны спецоперации. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Единовременная выплата в размере 100 000 рублей на пострадавшего ребенка предоставляется одному из родителей. Выплаты распространяются для тех, кто получил ранения после 18 февраля 2022 года», — говорится в
Эти правила касаются только пострадавших от обстрелов ВСУ вблизи зоны спецоперации. Они действуют на территории новых регионов и других субъектов России, которые страдают от обстрелов. Такая мера поддержки ранее была установлена президентом РФ Владимиром Путиным.
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