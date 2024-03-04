Детям, пострадавшим при обстрелах ВСУ, выплатят по 100 тысяч рублей

Правительство РФ утвердило выплаты в 100 000 рублей раненым из-за атак ВСУ детям
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Если ребенок получил ранение в новых регионах от обстрелов, то его родителям дадут 100 000 рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российское правительство утвердило выплаты в случае ранения детей вблизи зоны спецоперации. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Единовременная выплата в размере 100 000 рублей на пострадавшего ребенка предоставляется одному из родителей. Выплаты распространяются для тех, кто получил ранения после 18 февраля 2022 года», — говорится в постановлении. Оно опубликовано на сайте правовых актов.

Эти правила касаются только пострадавших от обстрелов ВСУ вблизи зоны спецоперации. Они действуют на территории новых регионов и других субъектов России, которые страдают от обстрелов. Такая мера поддержки ранее была установлена президентом РФ Владимиром Путиным.

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Российское правительство утвердило выплаты в случае ранения детей вблизи зоны спецоперации. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Единовременная выплата в размере 100 000 рублей на пострадавшего ребенка предоставляется одному из родителей. Выплаты распространяются для тех, кто получил ранения после 18 февраля 2022 года», — говорится в постановлении. Оно опубликовано на сайте правовых актов. Эти правила касаются только пострадавших от обстрелов ВСУ вблизи зоны спецоперации. Они действуют на территории новых регионов и других субъектов России, которые страдают от обстрелов. Такая мера поддержки ранее была установлена президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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