Когда и для чего российские IT-специалисты впервые решили объединиться

Более 350 IT-компаний России объединились для диалога с властью 25 лет назад

06 марта 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Когда и с какой целью российские разработчики решили объединиться рассказал глава «РУССОФТ» Валентин Макаров Фото: Роман Наумов © URA.RU Господдержка IT-отрасли крайне важна и является мировым трендом. Это поняли российские программисты 25 лет назад, посетив Силиконовую долину США. Подробнее о том, почему объединились российские разработчики в ассоциацию «РУССОФТ», накануне рассказал президент ассоциации Валентин Макаров в эксклюзивном интервью URA.RU. «IT-индустрия в каждой стране мира имеет контакт с властями своей страны. История нашей ассоциации, в которую сейчас входит более 350 российских IT-компании, началась 25 лет назад, когда после поездки в Силиконовую долину США для покорения американского рынка был учрежден консорциум „Форт-Росс“», — рассказал президент «РУССОФТ». Новость по теме Глава «Руссофт»: для успеха в IT важно выбрать правильный вуз и знать математику Все начиналось, вспоминает собеседник агентства, с десяти компаний, решивших завоевать тогда самый передовой американский рынок. В 2001 году был организован большой международный IT-саммит (Software Outsourcing Summit), который посетил советник президента США по IT, высоко оценив прогресс российских разработчиков. Примерно в те дни к российским разработчикам и пришло понимание: справиться с конкурентами из других стран с поддержкой на самом высоком уровне можно только объединившись для открытого диалога с властью, который со временем принес свои плоды. «В 2007 году по распоряжению президента Владимира Путина была уменьшена ставка единого социального налога для российских IT-компаний. Это был только первый подобный успех, последовали и другие», — вспомнил Валентин Макаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Господдержка IT-отрасли крайне важна и является мировым трендом. Это поняли российские программисты 25 лет назад, посетив Силиконовую долину США. Подробнее о том, почему объединились российские разработчики в ассоциацию «РУССОФТ», накануне рассказал президент ассоциации Валентин Макаров в эксклюзивном интервью URA.RU. «IT-индустрия в каждой стране мира имеет контакт с властями своей страны. История нашей ассоциации, в которую сейчас входит более 350 российских IT-компании, началась 25 лет назад, когда после поездки в Силиконовую долину США для покорения американского рынка был учрежден консорциум „Форт-Росс“», — рассказал президент «РУССОФТ». Все начиналось, вспоминает собеседник агентства, с десяти компаний, решивших завоевать тогда самый передовой американский рынок. В 2001 году был организован большой международный IT-саммит (Software Outsourcing Summit), который посетил советник президента США по IT, высоко оценив прогресс российских разработчиков. Примерно в те дни к российским разработчикам и пришло понимание: справиться с конкурентами из других стран с поддержкой на самом высоком уровне можно только объединившись для открытого диалога с властью, который со временем принес свои плоды. «В 2007 году по распоряжению президента Владимира Путина была уменьшена ставка единого социального налога для российских IT-компаний. Это был только первый подобный успех, последовали и другие», — вспомнил Валентин Макаров.