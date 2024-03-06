Когда и для чего российские IT-специалисты впервые решили объединиться

Более 350 IT-компаний России объединились для диалога с властью 25 лет назад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валентин Макаров, интервью президента Ассоциации "Руссофт". 20 февраля 2024. Москва, макаров валентин
Когда и с какой целью российские разработчики решили объединиться рассказал глава «РУССОФТ» Валентин Макаров Фото:

Господдержка IT-отрасли крайне важна и является мировым трендом. Это поняли российские программисты 25 лет назад, посетив Силиконовую долину США. Подробнее о том, почему объединились российские разработчики в ассоциацию «РУССОФТ», накануне рассказал президент ассоциации Валентин Макаров в эксклюзивном интервью URA.RU.

«IT-индустрия в каждой стране мира имеет контакт с властями своей страны. История нашей ассоциации, в которую сейчас входит более 350 российских IT-компании, началась 25 лет назад, когда после поездки в Силиконовую долину США для покорения американского рынка был учрежден консорциум „Форт-Росс“», — рассказал президент «РУССОФТ».

Новость по теме
Глава «Руссофт»: для успеха в IT важно выбрать правильный вуз и знать математику

Все начиналось, вспоминает собеседник агентства, с десяти компаний, решивших завоевать тогда самый передовой американский рынок. В 2001 году был организован большой международный IT-саммит (Software Outsourcing Summit), который посетил советник президента США по IT, высоко оценив прогресс российских разработчиков.

Примерно в те дни к российским разработчикам и пришло понимание: справиться с конкурентами из других стран с поддержкой на самом высоком уровне можно только объединившись для открытого диалога с властью, который со временем принес свои плоды. «В 2007 году по распоряжению президента Владимира Путина была уменьшена ставка единого социального налога для российских IT-компаний. Это был только первый подобный успех, последовали и другие», — вспомнил Валентин Макаров.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Господдержка IT-отрасли крайне важна и является мировым трендом. Это поняли российские программисты 25 лет назад, посетив Силиконовую долину США. Подробнее о том, почему объединились российские разработчики в ассоциацию «РУССОФТ», накануне рассказал президент ассоциации Валентин Макаров в эксклюзивном интервью URA.RU. «IT-индустрия в каждой стране мира имеет контакт с властями своей страны. История нашей ассоциации, в которую сейчас входит более 350 российских IT-компании, началась 25 лет назад, когда после поездки в Силиконовую долину США для покорения американского рынка был учрежден консорциум „Форт-Росс“», — рассказал президент «РУССОФТ». Все начиналось, вспоминает собеседник агентства, с десяти компаний, решивших завоевать тогда самый передовой американский рынок. В 2001 году был организован большой международный IT-саммит (Software Outsourcing Summit), который посетил советник президента США по IT, высоко оценив прогресс российских разработчиков. Примерно в те дни к российским разработчикам и пришло понимание: справиться с конкурентами из других стран с поддержкой на самом высоком уровне можно только объединившись для открытого диалога с властью, который со временем принес свои плоды. «В 2007 году по распоряжению президента Владимира Путина была уменьшена ставка единого социального налога для российских IT-компаний. Это был только первый подобный успех, последовали и другие», — вспомнил Валентин Макаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...