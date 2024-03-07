В Запорожье прокомментировали новое наступление ВСУ

Планы Украины о новом наступлении являются гиблым делом. Такое заявление сделал глава Запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Это заявление — попытка повысить морально-боевой дух ВСУ, которые по всем фронтам отступают. Думаю, это просто туман войны и попытка прокачать гиблое и безнадежное дело», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что ситуация на фронте становится все более безнадежной для ВСУ. Это понимают все большее количество украинских солдат, заключил Рогов.
Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля сообщил о подготовке нового украинского контрнаступления на востоке и юге. Предыдущее контрнаступление началось летом 2023 года, но не дало ожидаемых результатов.
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