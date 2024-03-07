В Запорожье прокомментировали новое наступление ВСУ

Рогов: планирование Украиной нового наступления является гиблым делом

07 марта 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Украинские военные осознают свою безнадежную ситуацию, заявил Владимир Рогов Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы Украины о новом наступлении являются гиблым делом. Такое заявление сделал глава Запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Это заявление — попытка повысить морально-боевой дух ВСУ, которые по всем фронтам отступают. Думаю, это просто туман войны и попытка прокачать гиблое и безнадежное дело», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что ситуация на фронте становится все более безнадежной для ВСУ. Это понимают все большее количество украинских солдат, заключил Рогов. Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля сообщил о подготовке нового украинского контрнаступления на востоке и юге. Предыдущее контрнаступление началось летом 2023 года, но не дало ожидаемых результатов.

Планы Украины о новом наступлении являются гиблым делом. Такое заявление сделал глава Запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Это заявление — попытка повысить морально-боевой дух ВСУ, которые по всем фронтам отступают. Думаю, это просто туман войны и попытка прокачать гиблое и безнадежное дело», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что ситуация на фронте становится все более безнадежной для ВСУ. Это понимают все большее количество украинских солдат, заключил Рогов. Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля сообщил о подготовке нового украинского контрнаступления на востоке и юге. Предыдущее контрнаступление началось летом 2023 года, но не дало ожидаемых результатов.