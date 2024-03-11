Скончалась Светлана Моргунова: как артистка стала голосом советского телевидения

Народная артистка России Светлана Моргунова ушла из жизни на 85-м году

11 марта 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

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Ушла из жизни легенда советского телевидения Светлана Моргунова. URA.RU собрало всю известную информацию о знаменитом дикторе Центрального телевидения. На 85-м году жизни скончалась Светлана Моргунова. Трагическая новость пришла через несколько дней после ее дня рождения, огорчив многих поклонников и коллег, пишет «Газета.ру». По информации, предоставленной близкой подругой артисткой, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На протяжении последних лет Светлана Моргунова страдала от проблем со здоровьем. В последний день жизни Моргунова внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание около 14:00 по московскому времени. Несмотря на быстрое прибытие врачей, спасти ее не удалось. Подтверждение о смерти телеведущей пришло и от ее помощницы, которая отметила, что Светлана Моргунова умерла дома, и до последнего момента не жаловалась на болезнь. «Сердце остановилось», — коротко и четко описала произошедшее помощница. Племянник Светланы Моргуновой и глава Московского муниципального округа Таганский Илья Свиридов сообщил, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище 12 марта. Коллега Моргуновой Владимир Березин рассказал о ее состоянии в последние месяцы. Светлана Моргунова страдала от деменции, что заметно влияло на ее общение и поведение. Светлана Моргунова была лицом советского телевидения и любима миллионами. Народная артистка РСФСР Анна Шатилова вспоминает Моргунову как веселого и жизнерадостного человека, внесшего западный вклад в развитие телевещания страны. В последние годы Светлана Моргунова редко появлялась на экранах и на публичных мероприятиях. В своем последнем интервью она испытала ностальгию по телевидению, но также призналась, что ее время на экране прошло. Смерть сына Максима от коронавируса в 2020 году стала невосполнимой потерей для Моргуновой. Она так и не смогла полностью оправиться от этого удара.