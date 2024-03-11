Скончалась Светлана Моргунова: как артистка стала голосом советского телевидения

Ушла из жизни легенда советского телевидения Светлана Моргунова. URA.RU собрало всю известную информацию о знаменитом дикторе Центрального телевидения.
Светлана Моргунова: прощание с иконой эпохи
На 85-м году жизни скончалась Светлана Моргунова. Трагическая новость пришла через несколько дней после ее дня рождения, огорчив многих поклонников и коллег, пишет «
Последние часы жизни телеведущей
На протяжении последних лет Светлана Моргунова страдала от проблем со здоровьем. В последний день жизни Моргунова внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание около 14:00 по московскому времени. Несмотря на быстрое прибытие врачей, спасти ее не удалось.
Помощница Моргуновой: «Сердце остановилось»
Подтверждение о смерти телеведущей пришло и от ее помощницы, которая отметила, что Светлана Моргунова умерла дома, и до последнего момента не жаловалась на болезнь. «Сердце остановилось», — коротко и четко описала произошедшее помощница. Племянник Светланы Моргуновой и глава Московского муниципального округа Таганский Илья Свиридов сообщил, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище 12 марта.
Борьба с деменцией
Коллега Моргуновой Владимир Березин рассказал о ее состоянии в последние месяцы. Светлана Моргунова страдала от деменции, что заметно влияло на ее общение и поведение.
Звезда советского телевидения
Светлана Моргунова была лицом советского телевидения и любима миллионами. Народная артистка РСФСР Анна Шатилова вспоминает Моргунову как веселого и жизнерадостного человека, внесшего западный вклад в развитие телевещания страны.
Отход от телевидения
В последние годы Светлана Моргунова редко появлялась на экранах и на публичных мероприятиях. В своем последнем интервью она испытала ностальгию по телевидению, но также призналась, что ее время на экране прошло.
Трагическая утрата сына
Смерть сына Максима от коронавируса в 2020 году стала невосполнимой потерей для Моргуновой. Она так и не смогла полностью оправиться от этого удара.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.