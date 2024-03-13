Трамп победил на праймериз Республиканской партии

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Дональд Трамп набрал необходимое число голосов республиканцев Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл предварительные выборы от республиканцев в штатах Вашингтон, Джорджия и Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CNN. Таким образом политик набрал нужное количество голосов для выдвижения в президенты.

«Трамп выигрывает праймериз от Республиканской партии на пост президента», — передает телеканал. Трампу удалось набрать необходимое количество делегатов для выдвижения кандидатуры республиканцев от республиканской партии (50%), что составляет минимум 1215 делегатов.

Ранее бывший президент США обогнал свою главную конкурентку от республиканцев Никки Хейли. Вместе с тем, нынешний американский лидер Джо Байден также набирает нужное количество голосов. Это открывает путь к возможному реваншу Трампа против Байдена на предстоящих президентских выборах, пишет издание.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Если Трамп и Байден дойдут до них, то это будет первым случаем с 1956 года, когда бывший президент США бросит вызов действующему. Как характеризует борьбу WSJ, «это будет гонка, которая предложит избирателям резкий выбор между кандидатами с очень разными манерами поведения и повестками дня в области экономики и внешней политики».

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Экс-президент США Дональд Трамп выиграл предварительные выборы от республиканцев в штатах Вашингтон, Джорджия и Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CNN. Таким образом политик набрал нужное количество голосов для выдвижения в президенты. «Трамп выигрывает праймериз от Республиканской партии на пост президента», — передает телеканал. Трампу удалось набрать необходимое количество делегатов для выдвижения кандидатуры республиканцев от республиканской партии (50%), что составляет минимум 1215 делегатов. Ранее бывший президент США обогнал свою главную конкурентку от республиканцев Никки Хейли. Вместе с тем, нынешний американский лидер Джо Байден также набирает нужное количество голосов. Это открывает путь к возможному реваншу Трампа против Байдена на предстоящих президентских выборах, пишет издание. Выборы в США пройдут 5 ноября. Если Трамп и Байден дойдут до них, то это будет первым случаем с 1956 года, когда бывший президент США бросит вызов действующему. Как характеризует борьбу WSJ, «это будет гонка, которая предложит избирателям резкий выбор между кандидатами с очень разными манерами поведения и повестками дня в области экономики и внешней политики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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