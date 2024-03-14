В Москве прощаются с легендой советского телевидения

«В Москве проходит церемония прощания с диктором Светланой Моргуновой. Ее похоронят на Троекуровском кладбище», — передает РИА Новости.
Моргунова умерла 10 марта, передают «Дни.ру». Народной артистке было 84 года. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. При этом помощница Моргуновой сообщала, что до последнего момента артистка не жаловалась на свою болезнь.
В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой СССР, легендой советского телевидения Светланой Моргуновой. О ее смерти стало известно 10 марта. «В Москве проходит церемония прощания с диктором Светланой Моргуновой. Ее похоронят на Троекуровском кладбище», — передает РИА Новости. Моргунова умерла 10 марта, передают «Дни.ру». Народной артистке было 84 года. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. При этом помощница Моргуновой сообщала, что до последнего момента артистка не жаловалась на свою болезнь.