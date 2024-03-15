Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России

Попытки помешать выборам президента России со стороны эстонских пограничников, ограничивающих передвижение российских граждан, вызывают обеспокоенность. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать», — написала она в своем telegram-канале. В планах Москальковой обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.
Она рассказала, что из числа проживающих в Эстонии граждан России проголосовало более 200 человек. Для этого был оборудован избирательный пункт неподалеку от границы государств.
В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Гражданам предоставлена возможность выбирать между четырьмя кандидатами, среди них: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
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