15 марта 2024

Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России

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Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова планирует обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Попытки помешать выборам президента России со стороны эстонских пограничников, ограничивающих передвижение российских граждан, вызывают обеспокоенность. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать», — написала она в своем telegram-канале. В планах Москальковой обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Она рассказала, что из числа проживающих в Эстонии граждан России проголосовало более 200 человек. Для этого был оборудован избирательный пункт неподалеку от границы государств.

В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Гражданам предоставлена возможность выбирать между четырьмя кандидатами, среди них: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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Попытки помешать выборам президента России со стороны эстонских пограничников, ограничивающих передвижение российских граждан, вызывают обеспокоенность. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать», — написала она в своем telegram-канале. В планах Москальковой обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Она рассказала, что из числа проживающих в Эстонии граждан России проголосовало более 200 человек. Для этого был оборудован избирательный пункт неподалеку от границы государств. В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Гражданам предоставлена возможность выбирать между четырьмя кандидатами, среди них: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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