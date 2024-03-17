17 марта 2024

Порча избирательных урн на выборах президента РФ транслировалась на Украину

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Выборы 2024. Избирательная комиссия на ЖД вокзале. Пермь, избирательная комиссия, избирательная урна, избирательный участок, бюллетень
Злоумышленники транслировали на Украину как портят избирательные урны Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Ряд случаев порчи избирательных урн на выборах президента России проводились параллельно с выходом в прямой эфир на Украину. Об этом заявили в МВД РФ.

«Многие случаи порчи избирательных урн на выборах президента РФ проводились с выходом в прямой эфир на территорию Украины», — передает заявление МВД РИА Новости.

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Ряд случаев порчи избирательных урн на выборах президента России проводились параллельно с выходом в прямой эфир на Украину. Об этом заявили в МВД РФ. «Многие случаи порчи избирательных урн на выборах президента РФ проводились с выходом в прямой эфир на территорию Украины», — передает заявление МВД РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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