Политика Выборы Порча избирательных урн на выборах президента РФ транслировалась на Украину 17 марта 2024 в 23:38 Размер текста - 17 + Злоумышленники транслировали на Украину как портят избирательные урны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Ряд случаев порчи избирательных урн на выборах президента России проводились параллельно с выходом в прямой эфир на Украину. Об этом заявили в МВД РФ. «Многие случаи порчи избирательных урн на выборах президента РФ проводились с выходом в прямой эфир на территорию Украины», — передает заявление МВД РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ряд случаев порчи избирательных урн на выборах президента России проводились параллельно с выходом в прямой эфир на Украину. Об этом заявили в МВД РФ. «Многие случаи порчи избирательных урн на выборах президента РФ проводились с выходом в прямой эфир на территорию Украины», — передает заявление МВД РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям