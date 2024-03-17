Порча избирательных урн на выборах президента РФ транслировалась на Украину

Злоумышленники транслировали на Украину как портят избирательные урны
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Ряд случаев порчи избирательных урн на выборах президента России проводились параллельно с выходом в прямой эфир на Украину. Об этом заявили в МВД РФ.
«Многие случаи порчи избирательных урн на выборах президента РФ проводились с выходом в прямой эфир на территорию Украины», — передает заявление МВД РИА Новости.
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