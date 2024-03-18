МГИК: при подсчете учли бюллетени, которые на выборах в Москве залили зеленкой

18 марта 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Реут отметил, что ни один голос избирателей не был утерян во время порчи бюллетеней зеленкой Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Залитые зеленкой московские бюллетени были учтены при подсчете голосов избирателей на выборах президента России. Об этом сообщает зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. «Хочу отметить, что залитые „зеленкой“ 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное, все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено», — передает РИА Новости слова Реута. Он добавил, что ни один голос избирателей не был потерян. В первый день голосования на выборах президента РФ, которые проходили с 15 по 17 марта, были зафиксированы массовые случаи провокаций. Россияне заливали бюллетени зеленкой и поджигали вещи. В частности, в Екатеринбурге доктора наук и сотрудника УрФУ Эмилию Носову арестовали на 15 суток за порчу бюллетени зеленкой. При этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что после подобного интерес граждан к голосованию возрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Залитые зеленкой московские бюллетени были учтены при подсчете голосов избирателей на выборах президента России. Об этом сообщает зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. «Хочу отметить, что залитые „зеленкой“ 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное, все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено», — передает РИА Новости слова Реута. Он добавил, что ни один голос избирателей не был потерян. В первый день голосования на выборах президента РФ, которые проходили с 15 по 17 марта, были зафиксированы массовые случаи провокаций. Россияне заливали бюллетени зеленкой и поджигали вещи. В частности, в Екатеринбурге доктора наук и сотрудника УрФУ Эмилию Носову арестовали на 15 суток за порчу бюллетени зеленкой. При этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что после подобного интерес граждан к голосованию возрос.