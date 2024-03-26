В Германии готовят обращение к России из-за теракта в «Крокусе»

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Германия. Гамбург., ратуша
Немецкий город-побратим Красногорска готовит обращение к РФ из-за теракта в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Немецкий город Хехштадт-ан-дер-Айш, являющийся побратимом российскому Красногорску, где произошел теракт в «Крокус Сити Холле», готовит письмо с соболезнованием. Об этом сообщает один из жителей ФРГ, журналист Клаус Штриенц.

«Хехштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, готовит письмо с соболезнованиями Подмосковью и конкретно самому Красногорску из-за теракта в „Крокус сити холле“», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова жителя немецкого города, журналиста Клауса Штриенца. Тот неоднократно бывал в Красногорске и до сих пор поддерживает контакты с россиянами.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа террористов с автоматами ворвалась в помещение концертного зала и начал обстрел. В результате погибли 137 человек, около 200 — ранены. В настоящий момент все подозреваемые, причастные к теракту, задержаны.

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Немецкий город Хехштадт-ан-дер-Айш, являющийся побратимом российскому Красногорску, где произошел теракт в «Крокус Сити Холле», готовит письмо с соболезнованием. Об этом сообщает один из жителей ФРГ, журналист Клаус Штриенц. «Хехштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, готовит письмо с соболезнованиями Подмосковью и конкретно самому Красногорску из-за теракта в „Крокус сити холле“», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова жителя немецкого города, журналиста Клауса Штриенца. Тот неоднократно бывал в Красногорске и до сих пор поддерживает контакты с россиянами. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа террористов с автоматами ворвалась в помещение концертного зала и начал обстрел. В результате погибли 137 человек, около 200 — ранены. В настоящий момент все подозреваемые, причастные к теракту, задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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