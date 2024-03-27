Подросток из Таджикистана спас раненого во время теракта в «Крокусе»

27 марта 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

17-летний юноша помог в спасении раненого при теракте в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» 17-летний официант из Таджикистана Бунавшох Эркинов сидел с раненым мужчиной Владимиром полчаса, в то время как весь персонал ушел после тревоги. Он также помог передать пострадавшего медикам. «После команды покинуть ресторан, весь персонал ушел, а Бунавшох остался. Говорит, не мог бросить мужчину, просившего помощи», — сообщил telegram-канал Baza. Там рассказали, что Эркинов работал в отеле, расположенном в здании «Крокуса», 22 марта была его третья смена, когда в ресторан вошел мужчина, попросил воды и упал на пол. «Я не понял сразу, что он ранен, когда он пришел. Он даже сам не знал, наверное», — сказал каналу юноша. Отмечается, что сотрудники заведения положили мужчину на стулья и заметили рану на спине, они перевязали его полотенцем — он потерял много крови. После этого персонал покинул помещение, а Эркинов спустя полчаса дождался полицейского, с которым они дотащили раненого до машины скорой помощи, заключили в канале. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182. Состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта в концертном зале показывает положительную динамику, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» 17-летний официант из Таджикистана Бунавшох Эркинов сидел с раненым мужчиной Владимиром полчаса, в то время как весь персонал ушел после тревоги. Он также помог передать пострадавшего медикам. «После команды покинуть ресторан, весь персонал ушел, а Бунавшох остался. Говорит, не мог бросить мужчину, просившего помощи», — сообщил telegram-канал Baza. Там рассказали, что Эркинов работал в отеле, расположенном в здании «Крокуса», 22 марта была его третья смена, когда в ресторан вошел мужчина, попросил воды и упал на пол. «Я не понял сразу, что он ранен, когда он пришел. Он даже сам не знал, наверное», — сказал каналу юноша. Отмечается, что сотрудники заведения положили мужчину на стулья и заметили рану на спине, они перевязали его полотенцем — он потерял много крови. После этого персонал покинул помещение, а Эркинов спустя полчаса дождался полицейского, с которым они дотащили раненого до машины скорой помощи, заключили в канале. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182. Состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта в концертном зале показывает положительную динамику, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает телеканал 360.