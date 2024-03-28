Лавров рассказал о предложениях по расследованию теракта в «Крокусе»

Лавров: Минск предложил помочь в деле по теракту в «Крокусе»

29 марта 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Луковенко заявил о тесном сотрудничестве белорусских и российских специальных служб, передает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Власти Белоруссии готовы помощь Москве в расследовании теракта в «Крокусе». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Александр Лукашенко [президент Белоруссии] подчеркнул, что готов продолжать. Он обсуждал, по его словам, эту ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Они остаются в контакте», — передают слова Лаврова «Известия». Он отметил, что в разговоре глав стран речь шла о помощи России в проведение расследования теракта в «Крокусе». По словам министра, он отметил выступление Лукашенко, на котором тот сказал о тесном сотрудничестве на постоянной основе белорусских и российских специальных служб, а также других правоохранительных органов. «Так что по линии российско-белорусского сотрудничества такие возможности есть. Тем более, что Белоруссия внимательно следит за развитием ситуации на Украине. Украинская группировка стоит на границе с Белоруссией, постоянно проецируя угрозу безопасности этой стране», — подчеркнул он. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. По данным Минздрава на 20:15 мск 27 марта, число погибших дошло до 143, передает RT. Сообщается, что список может корректироваться по итогам судебно-медицинских исследований. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальных версий по поводу теракта пока нет. По его словам, следователи и спецслужбы работают над окончательными выводами по трагедии, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Белоруссии готовы помощь Москве в расследовании теракта в «Крокусе». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Александр Лукашенко [президент Белоруссии] подчеркнул, что готов продолжать. Он обсуждал, по его словам, эту ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Они остаются в контакте», — передают слова Лаврова «Известия». Он отметил, что в разговоре глав стран речь шла о помощи России в проведение расследования теракта в «Крокусе». По словам министра, он отметил выступление Лукашенко, на котором тот сказал о тесном сотрудничестве на постоянной основе белорусских и российских специальных служб, а также других правоохранительных органов. «Так что по линии российско-белорусского сотрудничества такие возможности есть. Тем более, что Белоруссия внимательно следит за развитием ситуации на Украине. Украинская группировка стоит на границе с Белоруссией, постоянно проецируя угрозу безопасности этой стране», — подчеркнул он. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. По данным Минздрава на 20:15 мск 27 марта, число погибших дошло до 143, передает RT. Сообщается, что список может корректироваться по итогам судебно-медицинских исследований. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальных версий по поводу теракта пока нет. По его словам, следователи и спецслужбы работают над окончательными выводами по трагедии, передает телеканал 360.