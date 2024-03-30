Политика Песков рассказал о боли и слезах Путина из-за «Крокуса» и других трагедий Песков: Путину больно из-за «Крокуса» и других трагедий 30 марта 2024 в 16:28 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков считает, что Путин также чувствует боль от произошедшего в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент России Владимир Путин очень сопереживает при трагедиях, подобных «Крокусу». Об это сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Если вы не покажете на его лице слез, это не значит, что ему не больно», — сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину. Так пресс-секретарь президента России отметил состояние Путина. Видео с комментарием Пескова журналист выложил в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента объяснил, почему Путин не приехал в «Крокус Сити Холл» в ночь теракта. Он отметил, что появление президента РФ на месте трагедии помешало бы штабной работе на месте, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин очень сопереживает при трагедиях, подобных «Крокусу». Об это сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Если вы не покажете на его лице слез, это не значит, что ему не больно», — сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину. Так пресс-секретарь президента России отметил состояние Путина. Видео с комментарием Пескова журналист выложил в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента объяснил, почему Путин не приехал в «Крокус Сити Холл» в ночь теракта. Он отметил, что появление президента РФ на месте трагедии помешало бы штабной работе на месте, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям