Песков рассказал о боли и слезах Путина из-за «Крокуса» и других трагедий

Песков: Путину больно из-за «Крокуса» и других трагедий
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков считает, что Путин также чувствует боль от произошедшего в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент России Владимир Путин очень сопереживает при трагедиях, подобных «Крокусу». Об это сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Если вы не покажете на его лице слез, это не значит, что ему не больно», — сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину. Так пресс-секретарь президента России отметил состояние Путина. Видео с комментарием Пескова журналист выложил в своем telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента объяснил, почему Путин не приехал в «Крокус Сити Холл» в ночь теракта. Он отметил, что появление президента РФ на месте трагедии помешало бы штабной работе на месте, передает RT.

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Президент России Владимир Путин очень сопереживает при трагедиях, подобных «Крокусу». Об это сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Если вы не покажете на его лице слез, это не значит, что ему не больно», — сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину. Так пресс-секретарь президента России отметил состояние Путина. Видео с комментарием Пескова журналист выложил в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента объяснил, почему Путин не приехал в «Крокус Сити Холл» в ночь теракта. Он отметил, что появление президента РФ на месте трагедии помешало бы штабной работе на месте, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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