Песков рассказал о боли и слезах Путина из-за «Крокуса» и других трагедий

Президент России Владимир Путин очень сопереживает при трагедиях, подобных «Крокусу». Об это сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Если вы не покажете на его лице слез, это не значит, что ему не больно», — сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину. Так пресс-секретарь президента России отметил состояние Путина. Видео с комментарием Пескова журналист выложил в своем telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента объяснил, почему Путин не приехал в «Крокус Сити Холл» в ночь теракта. Он отметил, что появление президента РФ на месте трагедии помешало бы штабной работе на месте, передает RT.
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