В Китае поддержали заявление МИД РФ о причастности Украины к терактам

Заявление России о причастности Украины к терактам нашло поддержку в Китае Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Китае выразили поддержку требованию России к Украине: аресту главы СБУ Василия Малюка. Читатели китайского портала «Гуаньча» положительно отреагировали на заявление МИД России о причастности Украины к терактам на территории РФ.

MK.RU передает слова одного из комментаторов, который отметил, что действия России «отвешивают пощечины» Украине, Франции и США, указав на различные аспекты поддержки или манипуляций с терроризмом со стороны этих стран. Участники дискуссии выразили поддержку действиям России и признали их верными. «Россия поступила правильно, хорошо. Поддерживаю ее», — резюмировали комментаторы.

МИД России 31 марта потребовал ареста главы СБУ Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Российские органы провели расследование, указав на причастность украинской стороны к терактам, включая подрыв Крымского моста.