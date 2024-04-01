В Китае поддержали требование России к Украине по терактам

В Китае поддержали заявление МИД РФ о причастности Украины к терактам
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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, виды москвы, кремль, спасская башня, собор василия блаженного, покровский собор, москва, собор покрова пресвятой богородицы
Заявление России о причастности Украины к терактам нашло поддержку в Китае Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Китае выразили поддержку требованию России к Украине: аресту главы СБУ Василия Малюка. Читатели китайского портала «Гуаньча» положительно отреагировали на заявление МИД России о причастности Украины к терактам на территории РФ.

MK.RU передает слова одного из комментаторов, который отметил, что действия России «отвешивают пощечины» Украине, Франции и США, указав на различные аспекты поддержки или манипуляций с терроризмом со стороны этих стран. Участники дискуссии выразили поддержку действиям России и признали их верными. «Россия поступила правильно, хорошо. Поддерживаю ее», — резюмировали комментаторы.

МИД России 31 марта потребовал ареста главы СБУ Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Российские органы провели расследование, указав на причастность украинской стороны к терактам, включая подрыв Крымского моста.

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В Китае выразили поддержку требованию России к Украине: аресту главы СБУ Василия Малюка. Читатели китайского портала «Гуаньча» положительно отреагировали на заявление МИД России о причастности Украины к терактам на территории РФ. MK.RU передает слова одного из комментаторов, который отметил, что действия России «отвешивают пощечины» Украине, Франции и США, указав на различные аспекты поддержки или манипуляций с терроризмом со стороны этих стран. Участники дискуссии выразили поддержку действиям России и признали их верными. «Россия поступила правильно, хорошо. Поддерживаю ее», — резюмировали комментаторы. МИД России 31 марта потребовал ареста главы СБУ Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Российские органы провели расследование, указав на причастность украинской стороны к терактам, включая подрыв Крымского моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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