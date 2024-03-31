Россия передала требования по антитеррору к Украине через Минск

Россия направила Украине требование об аресте и экстрадиции лиц, причастных к терактам на территории РФ. Передача произошла через канал связи с использованием Минска. Об этом сообщили в МИД России.
«На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск», — отметили в ведомстве. Сообщение МИД передает ТАСС.
Ранее представители МИД РФ выступили с требованием об аресте главы СБУ Украины Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Уточняется, что в России провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к последним терактам, в том числе на Крымском мосту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.