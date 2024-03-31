31 марта 2024

Россия передала требования по антитеррору к Украине через Минск

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, флаг россии, флаг белоруссии, союзное государство
РФ через Беларусь передала Украине ноту с требованием по антитеррору Фото:

Россия направила Украине требование об аресте и экстрадиции лиц, причастных к терактам на территории РФ. Передача произошла через канал связи с использованием Минска. Об этом сообщили в МИД России.

«На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск», — отметили в ведомстве. Сообщение МИД передает ТАСС.

Ранее представители МИД РФ выступили с требованием об аресте главы СБУ Украины Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Уточняется, что в России провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к последним терактам, в том числе на Крымском мосту.

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Россия направила Украине требование об аресте и экстрадиции лиц, причастных к терактам на территории РФ. Передача произошла через канал связи с использованием Минска. Об этом сообщили в МИД России. «На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск», — отметили в ведомстве. Сообщение МИД передает ТАСС. Ранее представители МИД РФ выступили с требованием об аресте главы СБУ Украины Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Уточняется, что в России провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к последним терактам, в том числе на Крымском мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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