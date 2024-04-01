Захарова: РФ пожалуется на Киев в международные суды из-за теракта в «Крокусе»

Россия намерена обращаться в международные суды по поводу причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции» — заявила Мария Захарова, передает ТАСС. Она добавила, что сейчас идет процесс подготовки документов.
Также Захарова прокомментировала ноту, которая была отправлена Киеву после теракта. По ее словам, в ней нет упоминания «Крокуса». В ней были: подрыв Крымского моста и другие теракты Украины.
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. По официальным данным, погибли 144 человек. По одной из версий, заказчиками этого теракта могут выступать украинские спецслужбы. Следственный комитет РФ выяснил, что террористы планировали скрыться после преступления именно на территории Украины. МИД РФ потребовал ареста главы Службы безопасности Украины Василия Малюка после теракта в «Крокусе».
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