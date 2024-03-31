МИД РФ требует ареста главы СБУ Малюка из-за теракта в «Крокусе»

Министерство иностранных дел России выступило с требованием об аресте главы СБУ Украины Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Российские государственные органы провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к последним терактам, в том числе на Крымском мосту.
«МИД России передал властям Украины требования об аресте главы СБУ Малюка», — говорится в сообщении МИД. Там добавили, что российские государственные органы провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к терактам. Малюк, в свою очередь, признал участие Украины в подрыве Крымского моста и раскрыл детали других терактов в России, отметили в МИД РФ.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек.
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Министерство иностранных дел России выступило с требованием об аресте главы СБУ Украины Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Российские государственные органы провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к последним терактам, в том числе на Крымском мосту. «МИД России передал властям Украины требования об аресте главы СБУ Малюка», — говорится в сообщении МИД. Там добавили, что российские государственные органы провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к терактам. Малюк, в свою очередь, признал участие Украины в подрыве Крымского моста и раскрыл детали других терактов в России, отметили в МИД РФ. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек.