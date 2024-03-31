МИД РФ требует ареста главы СБУ Малюка из-за теракта в «Крокусе»

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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
РФ потребовала арестовать главу СБУ после теракта в «Крокусе» и на Крымском мосту Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Министерство иностранных дел России выступило с требованием об аресте главы СБУ Украины Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Российские государственные органы провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к последним терактам, в том числе на Крымском мосту.

«МИД России передал властям Украины требования об аресте главы СБУ Малюка», — говорится в сообщении МИД. Там добавили, что российские государственные органы провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к терактам. Малюк, в свою очередь, признал участие Украины в подрыве Крымского моста и раскрыл детали других терактов в России, отметили в МИД РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек.

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Министерство иностранных дел России выступило с требованием об аресте главы СБУ Украины Василия Малюка в связи с терактом в «Крокусе». Российские государственные органы провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к последним терактам, в том числе на Крымском мосту. «МИД России передал властям Украины требования об аресте главы СБУ Малюка», — говорится в сообщении МИД. Там добавили, что российские государственные органы провели следственные действия, которые указали на причастность Украины к терактам. Малюк, в свою очередь, признал участие Украины в подрыве Крымского моста и раскрыл детали других терактов в России, отметили в МИД РФ. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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