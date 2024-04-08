Четверо детей погибли в пожаре в Подмосковье

09 апреля 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU Четверо детей и женщина погибли в пожаре, который произошел в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в МЧС РФ. Всего в доме проживали восемь человек, из них — шесть детей. «В Подмосковье на пожаре погибли четверо детей и женщина», — передает МЧС в telegram-канале. Огонь охватил частный дом на 150 квадратных метрах. Причины пожара пока не установлены. На месте работают спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверо детей и женщина погибли в пожаре, который произошел в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в МЧС РФ. Всего в доме проживали восемь человек, из них — шесть детей. «В Подмосковье на пожаре погибли четверо детей и женщина», — передает МЧС в telegram-канале. Огонь охватил частный дом на 150 квадратных метрах. Причины пожара пока не установлены. На месте работают спасатели.