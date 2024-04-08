08 апреля 2024

Четверо детей погибли в пожаре в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, пожарный
На месте ЧП работают спасатели Фото:

Четверо детей и женщина погибли в пожаре, который произошел в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в МЧС РФ. Всего в доме проживали восемь человек, из них — шесть детей.

«В Подмосковье на пожаре погибли четверо детей и женщина», — передает МЧС в telegram-канале. Огонь охватил частный дом на 150 квадратных метрах. Причины пожара пока не установлены. На месте работают спасатели.

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Четверо детей и женщина погибли в пожаре, который произошел в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в МЧС РФ. Всего в доме проживали восемь человек, из них — шесть детей. «В Подмосковье на пожаре погибли четверо детей и женщина», — передает МЧС в telegram-канале. Огонь охватил частный дом на 150 квадратных метрах. Причины пожара пока не установлены. На месте работают спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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