Четверо детей погибли в пожаре в Подмосковье

На месте ЧП работают спасатели
Четверо детей и женщина погибли в пожаре, который произошел в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в МЧС РФ. Всего в доме проживали восемь человек, из них — шесть детей.
«В Подмосковье на пожаре погибли четверо детей и женщина», — передает МЧС в telegram-канале. Огонь охватил частный дом на 150 квадратных метрах. Причины пожара пока не установлены. На месте работают спасатели.
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