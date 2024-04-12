Как Россия защитит гражданские аэропорты от дронов

Военный летчик Попов: в России ограничат использования воздушного пространства

12 апреля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Необходимо увеличить численность средств ПВО возле аэропортов, сказал Владимир Попов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России будут вводить ограничения на использование воздушного пространства, чтобы защитить аэропорты и аэродромы от атак беспилотников и прочих угроз. Об этом рассказал URA.RU член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный военный летчик РФ, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. Минтранс РФ потребовал усилить защиту аэропортов от атак беспилотников. По данным источника РБК, знакомого с ситуацией, меры будут касаться аэродромов, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ). Таких в России насчитывается свыше 50, включая самые крупные. Новость по теме В России расширят поле, позволяющее защищаться от украинских беспилотников «Мне известно, что в обязательном порядке накладывается определенное ограничение [из-за атак дронов] на использование воздушного пространства и управление воздушным движением в районах аэропортов, аэродромов или даже аэроузлов, когда несколько аэродромов находятся рядом. Например, Московская воздушная зона — аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Чкаловский, военные аэродромы находятся рядом. Такие вот точки напряженные, где работает гражданская авиация и военные, в том числе, нуждаются, действительно, в особом режиме обслуживания обеспечения полетов», — сказал Владимир Попов. Он объяснил, что из себя представляют данные методы защиты. «Это ограничение полетов без разрешения, что касается, например, частных самолетов, вертолетов, шаров, зондов. Запрет на отстрел петард, включение лазерных указок в сторону самолетов, строительства высотных сооружений без разрешения. Это все является элементами использования воздушного пространства», — отметил эксперт. Для защиты аэропортов требуется и усиление работы противовоздушной обороны (ПВО), подчеркнул генерал-майор в отставке. «Обеспечить безопасность нужно с помощью зенитных ракетных комплексов, артиллерийских систем. Это, конечно, делают только военные системы ПВО, а сейчас это ограничено, поскольку недостаточно занимались этим вопросом после развала СССР. В Советском Союзе каждый аэродром прикрывался системой ПВО. Маловысотные комплексы были. Вот сейчас у нас разработан самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования „Панцирь-С“, и морской зенитный ракетный комплекс (ЗРК) „Панцирь-М“. Такое вооружение надо ставить на удалении 10-25 км от аэродрома. Заметив такую охрану, даже случайно залетевший летчик будет быстрее покидать зону, чтобы не попасть под обстрел. Также важно применять средства радиоэлектронной борьбы и противодействия», — продолжил собеседник URA.RU. Новость по теме Россия пересматривает систему защиты от дронов ВСУ Важное место в защите занимает план «Ковер», сообщил заслуженный военный летчик РФ. «При необходимости мы, военные, могли дать команду, которая запрещала всем продолжать полеты в данном районе и требовала всем сесть на аэродромы. Нарушитель таким образом выявляется и остается один на один в воздушном пространстве с системой ПВО. Его благополучно или начинают атаковать истребители, сопровождать и принуждать к посадке, или просто-напросто сбивают в зависимости от степени угрозы», — заключил Попов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России будут вводить ограничения на использование воздушного пространства, чтобы защитить аэропорты и аэродромы от атак беспилотников и прочих угроз. Об этом рассказал URA.RU член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный военный летчик РФ, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. Минтранс РФ потребовал усилить защиту аэропортов от атак беспилотников. По данным источника РБК, знакомого с ситуацией, меры будут касаться аэродромов, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ). Таких в России насчитывается свыше 50, включая самые крупные. «Мне известно, что в обязательном порядке накладывается определенное ограничение [из-за атак дронов] на использование воздушного пространства и управление воздушным движением в районах аэропортов, аэродромов или даже аэроузлов, когда несколько аэродромов находятся рядом. Например, Московская воздушная зона — аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Чкаловский, военные аэродромы находятся рядом. Такие вот точки напряженные, где работает гражданская авиация и военные, в том числе, нуждаются, действительно, в особом режиме обслуживания обеспечения полетов», — сказал Владимир Попов. Он объяснил, что из себя представляют данные методы защиты. «Это ограничение полетов без разрешения, что касается, например, частных самолетов, вертолетов, шаров, зондов. Запрет на отстрел петард, включение лазерных указок в сторону самолетов, строительства высотных сооружений без разрешения. Это все является элементами использования воздушного пространства», — отметил эксперт. Для защиты аэропортов требуется и усиление работы противовоздушной обороны (ПВО), подчеркнул генерал-майор в отставке. «Обеспечить безопасность нужно с помощью зенитных ракетных комплексов, артиллерийских систем. Это, конечно, делают только военные системы ПВО, а сейчас это ограничено, поскольку недостаточно занимались этим вопросом после развала СССР. В Советском Союзе каждый аэродром прикрывался системой ПВО. Маловысотные комплексы были. Вот сейчас у нас разработан самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования „Панцирь-С“, и морской зенитный ракетный комплекс (ЗРК) „Панцирь-М“. Такое вооружение надо ставить на удалении 10-25 км от аэродрома. Заметив такую охрану, даже случайно залетевший летчик будет быстрее покидать зону, чтобы не попасть под обстрел. Также важно применять средства радиоэлектронной борьбы и противодействия», — продолжил собеседник URA.RU. Важное место в защите занимает план «Ковер», сообщил заслуженный военный летчик РФ. «При необходимости мы, военные, могли дать команду, которая запрещала всем продолжать полеты в данном районе и требовала всем сесть на аэродромы. Нарушитель таким образом выявляется и остается один на один в воздушном пространстве с системой ПВО. Его благополучно или начинают атаковать истребители, сопровождать и принуждать к посадке, или просто-напросто сбивают в зависимости от степени угрозы», — заключил Попов.