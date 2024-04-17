Банки выразили опасения из-за оплаты на Ozon и Wildberries

17 апреля 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Система оплаты Ozon и Wildberries вызывается опасения у банков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупнейшие банки выразили опасения из-за отсутствия регулирования маркетплейсов, предоставляющих банковские и платежные услуги через собственные финансовые инструменты. Таким образом они имеют конкурентное преимущество. В Госдуме обратились к Центробанку с просьбой обратить внимание на эту проблему. «Для своих экосистем данные игроки (Ozon и Wildberries — прим. URA.RU) используют свои собственные финтех-решения, финтех-услуги на базе и банковских, и факторинговых, и страховых продуктов, которые основаны на полноценной лицензии. Что дает возможность полноценно работать с клиентом абсолютно по всем направлениям банковских услуг», — сказала Тимофеева, передает РБК. Свои опасения она объяснила тем, что подобные операции должны быть под контролем.



На платежной конференции заместитель председателя Промсвязьбанка Константин Басманов отметил, что маркетплейсы применяют схемы оплаты с уменьшенной комиссией, которые ведут к уменьшению кэшбэков для клиентов и увеличению прибыли маркетплейсов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что за счет ценовых скидок маркетплейсы выигрывают борьбу с банками. Из-за того что ситуация не регулируется Центральным банком, используются неконкурентные способы борьбы на конкурентном рынке. Он также попросил Банк России обратить внимание на данную проблему и сказал, что будут вводиться законопроекты, в ходе обсуждения которых будут найдены компромиссы. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Wildberries предупреждение. Отмечается, что маркетплейсу нужно внести изменения в оферту о реализации товара на сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшие банки выразили опасения из-за отсутствия регулирования маркетплейсов, предоставляющих банковские и платежные услуги через собственные финансовые инструменты. Таким образом они имеют конкурентное преимущество. В Госдуме обратились к Центробанку с просьбой обратить внимание на эту проблему. «Для своих экосистем данные игроки (Ozon и Wildberries — прим. URA.RU) используют свои собственные финтех-решения, финтех-услуги на базе и банковских, и факторинговых, и страховых продуктов, которые основаны на полноценной лицензии. Что дает возможность полноценно работать с клиентом абсолютно по всем направлениям банковских услуг», — сказала Тимофеева, передает РБК. Свои опасения она объяснила тем, что подобные операции должны быть под контролем. На платежной конференции заместитель председателя Промсвязьбанка Константин Басманов отметил, что маркетплейсы применяют схемы оплаты с уменьшенной комиссией, которые ведут к уменьшению кэшбэков для клиентов и увеличению прибыли маркетплейсов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что за счет ценовых скидок маркетплейсы выигрывают борьбу с банками. Из-за того что ситуация не регулируется Центральным банком, используются неконкурентные способы борьбы на конкурентном рынке. Он также попросил Банк России обратить внимание на данную проблему и сказал, что будут вводиться законопроекты, в ходе обсуждения которых будут найдены компромиссы. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Wildberries предупреждение. Отмечается, что маркетплейсу нужно внести изменения в оферту о реализации товара на сайте.