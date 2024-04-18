Министерство торговли США ввело санкции сразу против двух союзников РФ

Министерство торговли США объявило о введении новых санкций, которые касаются экспорта товаров из России, Белоруссии и Ирана. Ограничения направлены на продукцию, имеющую важное значение для военных программ и оборонной промышленности указанных стран, говорится в сообщении ведомства.
«Данное правило (введение новых санкций — прим. URA.RU) пересматривает правила администрирования экспорта. Это нужно, чтобы расширить и усилить действующие меры против Ирана, России и Белоруссии», —
Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что западные санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Российские власти неоднократно подчеркивали свою готовность противостоять внешнему давлению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.