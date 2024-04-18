Министерство торговли США ввело санкции сразу против двух союзников РФ

18 апреля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Санкции касаются экспорта товаров из РФ, Белоруссии и Ирана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство торговли США объявило о введении новых санкций, которые касаются экспорта товаров из России, Белоруссии и Ирана. Ограничения направлены на продукцию, имеющую важное значение для военных программ и оборонной промышленности указанных стран, говорится в сообщении ведомства. «Данное правило (введение новых санкций — прим. URA.RU) пересматривает правила администрирования экспорта. Это нужно, чтобы расширить и усилить действующие меры против Ирана, России и Белоруссии», — говорится в сообщении Минторга США. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что западные санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Российские власти неоднократно подчеркивали свою готовность противостоять внешнему давлению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство торговли США объявило о введении новых санкций, которые касаются экспорта товаров из России, Белоруссии и Ирана. Ограничения направлены на продукцию, имеющую важное значение для военных программ и оборонной промышленности указанных стран, говорится в сообщении ведомства. «Данное правило (введение новых санкций — прим. URA.RU) пересматривает правила администрирования экспорта. Это нужно, чтобы расширить и усилить действующие меры против Ирана, России и Белоруссии», — говорится в сообщении Минторга США. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что западные санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Российские власти неоднократно подчеркивали свою готовность противостоять внешнему давлению.