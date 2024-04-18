Министерство торговли США ввело санкции сразу против двух союзников РФ

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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска
Санкции касаются экспорта товаров из РФ, Белоруссии и Ирана Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство торговли США объявило о введении новых санкций, которые касаются экспорта товаров из России, Белоруссии и Ирана. Ограничения направлены на продукцию, имеющую важное значение для военных программ и оборонной промышленности указанных стран, говорится в сообщении ведомства.

«Данное правило (введение новых санкций — прим. URA.RU) пересматривает правила администрирования экспорта. Это нужно, чтобы расширить и усилить действующие меры против Ирана, России и Белоруссии», — говорится в сообщении Минторга США.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что западные санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Российские власти неоднократно подчеркивали свою готовность противостоять внешнему давлению.

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Министерство торговли США объявило о введении новых санкций, которые касаются экспорта товаров из России, Белоруссии и Ирана. Ограничения направлены на продукцию, имеющую важное значение для военных программ и оборонной промышленности указанных стран, говорится в сообщении ведомства. «Данное правило (введение новых санкций — прим. URA.RU) пересматривает правила администрирования экспорта. Это нужно, чтобы расширить и усилить действующие меры против Ирана, России и Белоруссии», — говорится в сообщении Минторга США. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что западные санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Российские власти неоднократно подчеркивали свою готовность противостоять внешнему давлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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