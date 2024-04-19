Подмосковного депутата арестовали по делу о крупной взятке

19 апреля 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Конкретные детали уголовного дела не разглашаются Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте депутата Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Корощенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 17 июня 2024 года», — передает слова представителя пресс-службы суда РИА Новости. Корощенко предъявлены обвинения по двум эпизодам, связанным с дачей крупной взятки. Конкретные детали уголовного дела в пресс-службе суда не разглашаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте депутата Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Корощенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 17 июня 2024 года», — передает слова представителя пресс-службы суда РИА Новости. Корощенко предъявлены обвинения по двум эпизодам, связанным с дачей крупной взятки. Конкретные детали уголовного дела в пресс-службе суда не разглашаются.