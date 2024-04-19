Подмосковного депутата арестовали по делу о крупной взятке

Конкретные детали уголовного дела не разглашаются
Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте депутата Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Корощенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 17 июня 2024 года», — передает слова представителя пресс-службы суда РИА Новости.
Корощенко предъявлены обвинения по двум эпизодам, связанным с дачей крупной взятки. Конкретные детали уголовного дела в пресс-службе суда не разглашаются.
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