19 апреля 2024

Подмосковного депутата арестовали по делу о крупной взятке

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Конкретные детали уголовного дела не разглашаются Фото:

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте депутата Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Корощенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 17 июня 2024 года», — передает слова представителя пресс-службы суда РИА Новости.

Корощенко предъявлены обвинения по двум эпизодам, связанным с дачей крупной взятки. Конкретные детали уголовного дела в пресс-службе суда не разглашаются.

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Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте депутата Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Корощенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 17 июня 2024 года», — передает слова представителя пресс-службы суда РИА Новости. Корощенко предъявлены обвинения по двум эпизодам, связанным с дачей крупной взятки. Конкретные детали уголовного дела в пресс-службе суда не разглашаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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