Михаил Мурашко останется на посту министра здравоохранения

11 мая 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко стал частью правительства в 2020 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Михаил Мурашко сохранит свой пост в новом составе правительства России. Об этом сообщили источники РБК, знакомые с кадровыми решениями. Подтверждение этой информации также поступило от представителя фармацевтической отрасли и источника, близкого к Минздраву. «Михаил Мурашко войдет в новый состав правительства», — передает РБК. Мурашко впервые стал частью правительства в 2020 году, когда премьер-министром был назначен Михаил Мишустин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 10 мая, где обсуждалась кандидатура Мишустина, упомянул о дефиците медицинских кадров как о серьезной проблеме. «Сейчас не хватает 30 тысяч врачей», — отметил Володин, обращаясь к Мишустину с вопросом о сроках решения этой проблемы. Мурашко, возглавивший Минздрав в разгар пандемии COVID-19, активно занимался импортозамещением медицинского оборудования и лекарственных препаратов в 2022 году. В сентябре он отмечал успехи в области доступности и качества лекарств благодаря изменениям в системе госрегулирования и маркировке лекарственных препаратов. По его словам, новая система позволяет эффективно контролировать рынок медикаментов. В апреле текущего года Мурашко подчеркнул необходимость повышения качества и доступности медицинской помощи как приоритет для 2024 года и последующих лет. Он также сообщил о достижении исторически низких уровней общей и младенческой смертности в 2023 году. Согласно информации собеседников РБК, сохранит свой пост в правительстве первый замглавы камбина Андрей Белоусов. Также сообщалось, что в правительстве останутся вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Михаил Мурашко сохранит свой пост в новом составе правительства России. Об этом сообщили источники РБК, знакомые с кадровыми решениями. Подтверждение этой информации также поступило от представителя фармацевтической отрасли и источника, близкого к Минздраву. «Михаил Мурашко войдет в новый состав правительства», — передает РБК. Мурашко впервые стал частью правительства в 2020 году, когда премьер-министром был назначен Михаил Мишустин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 10 мая, где обсуждалась кандидатура Мишустина, упомянул о дефиците медицинских кадров как о серьезной проблеме. «Сейчас не хватает 30 тысяч врачей», — отметил Володин, обращаясь к Мишустину с вопросом о сроках решения этой проблемы. Мурашко, возглавивший Минздрав в разгар пандемии COVID-19, активно занимался импортозамещением медицинского оборудования и лекарственных препаратов в 2022 году. В сентябре он отмечал успехи в области доступности и качества лекарств благодаря изменениям в системе госрегулирования и маркировке лекарственных препаратов. По его словам, новая система позволяет эффективно контролировать рынок медикаментов. В апреле текущего года Мурашко подчеркнул необходимость повышения качества и доступности медицинской помощи как приоритет для 2024 года и последующих лет. Он также сообщил о достижении исторически низких уровней общей и младенческой смертности в 2023 году. Согласно информации собеседников РБК, сохранит свой пост в правительстве первый замглавы камбина Андрей Белоусов. Также сообщалось, что в правительстве останутся вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников.