РБК: вице-премьер Григоренко сохранит пост в новом правительстве

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, григоренко дмитрий
Григоренко работает в правительстве с января 2020 года Фото:

Дмитрий Григоренко сохранит пост руководителя аппарата в новом Правительстве РФ и продолжит работу в должности вице-премьера. Об этом сообщил источник.

«Григоренко продолжит работу в должности вице-премьера — руководителя аппарата в составе нового правительства», — пишет РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом кадровых консультаций. Григоренко работает в Правительстве РФ с января 2020 года, где координирует работу Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС), а также Федерального казначейства, Росалкогольрегулирование и других ведомств.

Григоренко в конце 2023 года подготовил поручение Минцифры, Министерству образования и Центру биометрических технологий разработать дорожную карту для внедрения биометрических технологий. В частности, для использования их для проведения экзаменов в дистанционном формате. Схему необходимо было представить до 12 февраля 2024 года, сообщает Телеканал 360.

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Дмитрий Григоренко сохранит пост руководителя аппарата в новом Правительстве РФ и продолжит работу в должности вице-премьера. Об этом сообщил источник. «Григоренко продолжит работу в должности вице-премьера — руководителя аппарата в составе нового правительства», — пишет РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом кадровых консультаций. Григоренко работает в Правительстве РФ с января 2020 года, где координирует работу Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС), а также Федерального казначейства, Росалкогольрегулирование и других ведомств. Григоренко в конце 2023 года подготовил поручение Минцифры, Министерству образования и Центру биометрических технологий разработать дорожную карту для внедрения биометрических технологий. В частности, для использования их для проведения экзаменов в дистанционном формате. Схему необходимо было представить до 12 февраля 2024 года, сообщает Телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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