РБК: вице-премьер Григоренко сохранит пост в новом правительстве

Дмитрий Григоренко сохранит пост руководителя аппарата в новом Правительстве РФ и продолжит работу в должности вице-премьера. Об этом сообщил источник.
«Григоренко продолжит работу в должности вице-премьера — руководителя аппарата в составе нового правительства», — пишет РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом кадровых консультаций. Григоренко работает в Правительстве РФ с января 2020 года, где координирует работу Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС), а также Федерального казначейства, Росалкогольрегулирование и других ведомств.
Григоренко в конце 2023 года подготовил поручение Минцифры, Министерству образования и Центру биометрических технологий разработать дорожную карту для внедрения биометрических технологий. В частности, для использования их для проведения экзаменов в дистанционном формате. Схему необходимо было представить до 12 февраля 2024 года, сообщает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.