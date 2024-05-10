РБК: вице-премьер Григоренко сохранит пост в новом правительстве

10 мая 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

Григоренко работает в правительстве с января 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дмитрий Григоренко сохранит пост руководителя аппарата в новом Правительстве РФ и продолжит работу в должности вице-премьера. Об этом сообщил источник. «Григоренко продолжит работу в должности вице-премьера — руководителя аппарата в составе нового правительства», — пишет РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом кадровых консультаций. Григоренко работает в Правительстве РФ с января 2020 года, где координирует работу Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС), а также Федерального казначейства, Росалкогольрегулирование и других ведомств. Григоренко в конце 2023 года подготовил поручение Минцифры, Министерству образования и Центру биометрических технологий разработать дорожную карту для внедрения биометрических технологий. В частности, для использования их для проведения экзаменов в дистанционном формате. Схему необходимо было представить до 12 февраля 2024 года, сообщает Телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрий Григоренко сохранит пост руководителя аппарата в новом Правительстве РФ и продолжит работу в должности вице-премьера. Об этом сообщил источник. «Григоренко продолжит работу в должности вице-премьера — руководителя аппарата в составе нового правительства», — пишет РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом кадровых консультаций. Григоренко работает в Правительстве РФ с января 2020 года, где координирует работу Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС), а также Федерального казначейства, Росалкогольрегулирование и других ведомств. Григоренко в конце 2023 года подготовил поручение Минцифры, Министерству образования и Центру биометрических технологий разработать дорожную карту для внедрения биометрических технологий. В частности, для использования их для проведения экзаменов в дистанционном формате. Схему необходимо было представить до 12 февраля 2024 года, сообщает Телеканал 360.