В Совфеде заявили, что Россия не поедет в Швейцарию на переговоры по Украине

Сенатор Чижов: Россия не поедет на саммит по Украине, даже если ее пригласят

12 мая 2024 в 08:34 Размер текста - 17 +

Россия не поедет на саммит в Швейцарию, даже если ее пригласят, подчеркнули в Совфеде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Швейцарии 15—16 июня пройдет саммит, где страны Запада обсудят урегулирование конфликта на Украине. Однако Россия туда не поедет даже в том случае, если ее туда пригласят. Об этом заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Он подчеркнул, что данное мероприятие является фикцией. «В июне в Швейцарии, как известно, собирается некая посиделка, на которую, я так понимаю, больше половины потенциальных участников не хочет ехать, а если поедет — то без энтузиазма. <…> Какие могут быть конференции по Украине без России? Даже если нас пригласят, мы не поедем. О чем говорить? Это все фикция», — подчеркнул сенатор в разговоре с РИА Новости. Россия с самого начала спецоперации на Украине давала понять, что готова к разрешению конфликта дипломатическим путем. При этом в Киеве долгое время в принципе отказывались обсуждать мир с РФ. После того как страны Запада начали активно обсуждать возможность проведения мирных переговоров, президент Украины Владимир Зеленский начал продвигать свою «формулу мира», заключающуюся в возвращении территории к статусу 1991 года. При этом потенциальные переговоры обсуждаются без участия России в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Швейцарии 15—16 июня пройдет саммит, где страны Запада обсудят урегулирование конфликта на Украине. Однако Россия туда не поедет даже в том случае, если ее туда пригласят. Об этом заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Он подчеркнул, что данное мероприятие является фикцией. «В июне в Швейцарии, как известно, собирается некая посиделка, на которую, я так понимаю, больше половины потенциальных участников не хочет ехать, а если поедет — то без энтузиазма. <…> Какие могут быть конференции по Украине без России? Даже если нас пригласят, мы не поедем. О чем говорить? Это все фикция», — подчеркнул сенатор в разговоре с РИА Новости. Россия с самого начала спецоперации на Украине давала понять, что готова к разрешению конфликта дипломатическим путем. При этом в Киеве долгое время в принципе отказывались обсуждать мир с РФ. После того как страны Запада начали активно обсуждать возможность проведения мирных переговоров, президент Украины Владимир Зеленский начал продвигать свою «формулу мира», заключающуюся в возвращении территории к статусу 1991 года. При этом потенциальные переговоры обсуждаются без участия России в целом.