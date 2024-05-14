Мандат Консультативной миссии Евросоюза (ЕС) по подготовке сил безопасности на Украине продлен до 31 мая 2027 года. Об этом сообщили в ЕС.
"ЕС продлил мандат своей миссии по подготовке сил безопасности на Украине до 31 мая 2027 года", — говорится в сообщении. Там добавили, что с учетом текущей ситуации и проведением на территории Украины спецоперации, условия мандата были пересмотрены в 2022 году.
Миссия в настоящее время активно помогает украинским властям. Там напомнили, что в своих заключениях от 21 марта 2024 года Европейский совет подчеркнул свое обязательство по поддержке восстановления Украины в сотрудничестве с международными партнерами, заключили в сообщении.
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