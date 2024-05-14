ЕС продлил мандат своей миссии по подготовке сил безопасности на Украине

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Мандат Консультативной миссии ЕС продлен до 31 мая 2027 года
Мандат Консультативной миссии ЕС продлен до 31 мая 2027 года Фото:

Мандат Консультативной миссии Евросоюза (ЕС) по подготовке сил безопасности на Украине продлен до 31 мая 2027 года. Об этом сообщили в ЕС.

"ЕС продлил мандат своей миссии по подготовке сил безопасности на Украине до 31 мая 2027 года", — говорится в сообщении. Там добавили, что с учетом текущей ситуации и проведением на территории Украины спецоперации, условия мандата были пересмотрены в 2022 году.

Миссия в настоящее время активно помогает украинским властям. Там напомнили, что в своих заключениях от 21 марта 2024 года Европейский совет подчеркнул свое обязательство по поддержке восстановления Украины в сотрудничестве с международными партнерами, заключили в сообщении. 

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Мандат Консультативной миссии Евросоюза (ЕС) по подготовке сил безопасности на Украине продлен до 31 мая 2027 года. Об этом сообщили в ЕС. "ЕС продлил мандат своей миссии по подготовке сил безопасности на Украине до 31 мая 2027 года", — говорится в сообщении. Там добавили, что с учетом текущей ситуации и проведением на территории Украины спецоперации, условия мандата были пересмотрены в 2022 году. Миссия в настоящее время активно помогает украинским властям. Там напомнили, что в своих заключениях от 21 марта 2024 года Европейский совет подчеркнул свое обязательство по поддержке восстановления Украины в сотрудничестве с международными партнерами, заключили в сообщении. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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