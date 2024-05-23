23 мая 2024

В СБУ назвали новую цель атак ВСУ

Глава СБУ Малюк назвал Крымский мост одной из своих приоритетных целей
© Служба новостей «URA.RU»
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В СБУ заявили о возможности использования дронов с РСЗО по Крымскому мосту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

СБУ вновь объявила Крымский мост приоритетной целью для атак. Об этом заявил руководитель украинской спецслужбы Василий Малюк в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале СБУ.

«Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ», — отмечается в сообщении СБУ. В ведомстве также подчеркнули возможности использования дронов с РСЗО для расширения списка потенциальных целей.

По информации СБУ, украинская сторона впервые применила дрон Sea Baby с реактивными системами залпового огня «Град» в декабре 2023 года. В сообщении также упоминаются слова Малюка о том, что «впереди очень и очень много сюрпризов». В России против главы СБУ возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме.

В Госдуме заявили, что Крымский мост надежно защищен, его охрана будет усилена. В России начали разрабатывать тепловизионный комплекс для отражения атак безэкипажных катеров кораблями Черноморского флота (ЧФ). Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме.

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СБУ вновь объявила Крымский мост приоритетной целью для атак. Об этом заявил руководитель украинской спецслужбы Василий Малюк в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале СБУ. «Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ», — отмечается в сообщении СБУ. В ведомстве также подчеркнули возможности использования дронов с РСЗО для расширения списка потенциальных целей. По информации СБУ, украинская сторона впервые применила дрон Sea Baby с реактивными системами залпового огня «Град» в декабре 2023 года. В сообщении также упоминаются слова Малюка о том, что «впереди очень и очень много сюрпризов». В России против главы СБУ возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме. В Госдуме заявили, что Крымский мост надежно защищен, его охрана будет усилена. В России начали разрабатывать тепловизионный комплекс для отражения атак безэкипажных катеров кораблями Черноморского флота (ЧФ). Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме.
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