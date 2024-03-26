Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка, который признался в терактах внутри РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме. Об этом сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Василия Малюка меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Их сообщение передает РИА Новости. Малюку вменяется статья о теракте.
Ранее Малюк дал косвенный намек на причастность Киева к убийству экс-депутата Рады Ильи Кивы и совершению теракта в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб российский военкор Владлен Татарский. Также глава СБУ намекнул на причастность своего ведомства к покушению на жизнь писателя Захара Прилепина. Автомобиль последнего подорвали в Нижегородской области в 2023 году.
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