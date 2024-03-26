В мире Украина Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка, который признался в терактах внутри РФ 26 марта 2024 в 12:26 Размер текста - 17 + Басманный суд РФ заочно арестовал Василия Малюка Фото: Официальный сайт президента Украины Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме. Об этом сообщили в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Василия Малюка меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Их сообщение передает РИА Новости. Малюку вменяется статья о теракте. Ранее Малюк дал косвенный намек на причастность Киева к убийству экс-депутата Рады Ильи Кивы и совершению теракта в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб российский военкор Владлен Татарский. Также глава СБУ намекнул на причастность своего ведомства к покушению на жизнь писателя Захара Прилепина. Автомобиль последнего подорвали в Нижегородской области в 2023 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме. Об этом сообщили в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Василия Малюка меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Их сообщение передает РИА Новости. Малюку вменяется статья о теракте. Ранее Малюк дал косвенный намек на причастность Киева к убийству экс-депутата Рады Ильи Кивы и совершению теракта в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб российский военкор Владлен Татарский. Также глава СБУ намекнул на причастность своего ведомства к покушению на жизнь писателя Захара Прилепина. Автомобиль последнего подорвали в Нижегородской области в 2023 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям