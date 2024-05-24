Половина работодателей в РФ поддерживает сотрудников пенсионными программами

Софинансировать программы респонденты из сферы медицины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти половина российских работодателей может софинансировать счета своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Это указано в результатах опроса «СберНПФ» и «Работа.ру».

«В России 46% работодателей заявили о готовности софинансировать программы долгосрочных сбережений своих сотрудников. О таком намерении чаще всего сообщали респонденты из сферы производства, медицины и строительства», — передают данные исследований «Известия».

Газета уточняет, что другая часть работодателей готова к софинансированию, если государство предложит налоговые льготы. Возможность участвовать в накоплениях работников на старость в законе уже есть, однако механизм еще не выработан. Отмечается, что компании будут терпеть большие убытки без стимулирующих мер, разработку которых уже ведет Минфин вместе с участниками рынка.

ПДС — это программа, обеспечивающая формирование дополнительного капитала при финансовой поддержке государства. Чтобы участвовать в ней, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Можно перевести пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год, если они есть. Для тех, кто делает взносы, предусмотрено софинансирование от государства до 36 тысяч рублей ежегодно. Доступен налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Средства по договору долгосрочных сбережений защищены на сумму 2,8 миллиона рублей.

По словам экономиста Никиты Масленникова, для безбедной старости россиянам нужно озаботиться двумя пенсиями: страховой и накопительной. Естественно, эти накопления должны ориентироваться так, чтобы это приносило доходов по выходу на пенсию примерно 50-60 тысяч рублей в месяц. Это тоже не очень много, но вместе со страховой пенсией это серьезная сумма. Экономист подчеркнул, для этого нужен стаж от 20 лет.