Российские мусульмане поставили условие запрета на ношение никаба

Духовное управление мусульман (ДУМ) согласилось поддержать инициативу о запрете ношения никаба (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз — прим.URA.RU) в России, только если будет доказана связь этого элемента одежды с экстремизмом. Об этом сообщил зампред ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
«(Если) будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма», — слова Аляутдинова передает MK.RU. По его словам, ДУМ поддержит эту идею, если власти смогут доказать, что запрет «послужит сохранению жизней наших граждан».
Ранее сообщалось, что общественники требуют запретить ношение никаба в России. Запрет предложили из-за того, что в российской традиции ислама не предусмотрено одежды, полностью закрывающей лицо.
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Духовное управление мусульман (ДУМ) согласилось поддержать инициативу о запрете ношения никаба (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз — прим.URA.RU) в России, только если будет доказана связь этого элемента одежды с экстремизмом. Об этом сообщил зампред ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. «(Если) будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма», — слова Аляутдинова передает MK.RU. По его словам, ДУМ поддержит эту идею, если власти смогут доказать, что запрет «послужит сохранению жизней наших граждан». Ранее сообщалось, что общественники требуют запретить ношение никаба в России. Запрет предложили из-за того, что в российской традиции ислама не предусмотрено одежды, полностью закрывающей лицо.