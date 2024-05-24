Российские мусульмане поставили условие запрета на ношение никаба

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Виды Москвы. Москва , хиджаб, ислам, мусульманка, паранджа
ДУМ поддержит запрет ношения никаба, если будет доказана связь этого элемента одежды с экстремизмом, заявил зампред организации Фото:

Духовное управление мусульман (ДУМ) согласилось поддержать инициативу о запрете ношения никаба (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз — прим.URA.RU) в России, только если будет доказана связь этого элемента одежды с экстремизмом. Об этом сообщил зампред ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«(Если) будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма», — слова Аляутдинова передает MK.RU. По его словам, ДУМ поддержит эту идею, если власти смогут доказать, что запрет «послужит сохранению жизней наших граждан».

Ранее сообщалось, что общественники требуют запретить ношение никаба в России. Запрет предложили из-за того, что в российской традиции ислама не предусмотрено одежды, полностью закрывающей лицо.

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Духовное управление мусульман (ДУМ) согласилось поддержать инициативу о запрете ношения никаба (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз — прим.URA.RU) в России, только если будет доказана связь этого элемента одежды с экстремизмом. Об этом сообщил зампред ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. «(Если) будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма», — слова Аляутдинова передает MK.RU. По его словам, ДУМ поддержит эту идею, если власти смогут доказать, что запрет «послужит сохранению жизней наших граждан». Ранее сообщалось, что общественники требуют запретить ношение никаба в России. Запрет предложили из-за того, что в российской традиции ислама не предусмотрено одежды, полностью закрывающей лицо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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