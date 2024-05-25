Песков раскрыл детали мобилизации в России

У России нет потребности в мобилизации, о чем не раз говорил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Financial Times, авторы которой заявляли, что РФ якобы начнет новый этап мобилизации.
«Вряд ли FT понимает реальную картину. Вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев, причем на ежедневной основе», — сообщил Песков журналистам РИА Новости. Он также отметил, что Путин не раз озвучивал свою позицию по этому поводу. По словам президента, необходимости в мобилизации нет. Текущие меры по набору военнослужащих позволяют обеспечить потребности российской армии, подытожили в Кремле.
Ранее авторы Financial Times, в своей публикации предположили возможность частичной мобилизации в России к концу текущего или началу следующего года. Издание утверждало, что якобы без объявления новой мобилизации проведение ВС РФ крупных наступательных операций в зоне СВО не представляется возможным.
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