Женщина умерла от сердечного приступа из-за удара ВСУ по Нижним Серогозам. Фото

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Вооруженные силы Украины. stock, граната, всу,  stock, чека
Во время обстрела ВСУ по Нижним Серогозам погибла женщина, заявил Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время обстрела украинской армии Социального фонда в Нижних Серогозах погибла женщина из-за сердечного приступа. Также само здание было разрушено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. <…> Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. К сожалению, она умерла», — пишет Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что у погибшей произошел сердечный приступ.

ВСУ, по предварительным данным, стреляли снарядами для систем HIMARS. В соседней школе сразу же начали эвакуировать детей, никто не пострадал. само место прилета снарядов было оцеплено, пишет Сальдо.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что во время обстрела украинской армии было уничтожено здание школы в селе Новогорьевка. В результате атаки в здании начался пожар. Также была разрушена котельная, на данный момент проходит разбор завалов.

Социальный фонд, который был разрушен после обстрела ВСУ
Социальный фонд, который был разрушен после обстрела ВСУ

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Во время обстрела украинской армии Социального фонда в Нижних Серогозах погибла женщина из-за сердечного приступа. Также само здание было разрушено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. <…> Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. К сожалению, она умерла», — пишет Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что у погибшей произошел сердечный приступ. ВСУ, по предварительным данным, стреляли снарядами для систем HIMARS. В соседней школе сразу же начали эвакуировать детей, никто не пострадал. само место прилета снарядов было оцеплено, пишет Сальдо. Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что во время обстрела украинской армии было уничтожено здание школы в селе Новогорьевка. В результате атаки в здании начался пожар. Также была разрушена котельная, на данный момент проходит разбор завалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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