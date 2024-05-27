Во время обстрела украинской армии Социального фонда в Нижних Серогозах погибла женщина из-за сердечного приступа. Также само здание было разрушено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. <…> Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. К сожалению, она умерла», — пишет Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что у погибшей произошел сердечный приступ.
ВСУ, по предварительным данным, стреляли снарядами для систем HIMARS. В соседней школе сразу же начали эвакуировать детей, никто не пострадал. само место прилета снарядов было оцеплено, пишет Сальдо.
Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что во время обстрела украинской армии было уничтожено здание школы в селе Новогорьевка. В результате атаки в здании начался пожар. Также была разрушена котельная, на данный момент проходит разбор завалов.
Социальный фонд, который был разрушен после обстрела ВСУ
Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо https://t.me/SALDO_VGA/3317
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Во время обстрела украинской армии Социального фонда в Нижних Серогозах погибла женщина из-за сердечного приступа. Также само здание было разрушено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. <…> Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. К сожалению, она умерла», — пишет Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что у погибшей произошел сердечный приступ. ВСУ, по предварительным данным, стреляли снарядами для систем HIMARS. В соседней школе сразу же начали эвакуировать детей, никто не пострадал. само место прилета снарядов было оцеплено, пишет Сальдо. Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что во время обстрела украинской армии было уничтожено здание школы в селе Новогорьевка. В результате атаки в здании начался пожар. Также была разрушена котельная, на данный момент проходит разбор завалов.