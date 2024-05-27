В Запорожской области было уничтожено здание школы в результате ракетного удара. Об этом сообщили в оперативных службах города.
«ВСУ ракетным ударом уничижили здание средней образовательной школы и хозяйственную постройку в селе Новогорьевка. В результате в здании школы начался пожар», — заявили в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Отмечается, что также была разрушена котельная. Сейчас идет разбор завалов. Трагедия произошла в Новогорьевке. Количество пострадавших пока неизвестно.
При этом российских войск в этом селе никогда не было. Об этом заявил глава группы российских бойцов «Царские волки» Дмитрий Рогозин, отметив, что этот район он хорошо знает в подробностях, передает
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