ВСУ уничтожили ракетами школу в Запорожской области

27 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли село в Запорожской области, в котором военных никогда не было, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области было уничтожено здание школы в результате ракетного удара. Об этом сообщили в оперативных службах города. «ВСУ ракетным ударом уничижили здание средней образовательной школы и хозяйственную постройку в селе Новогорьевка. В результате в здании школы начался пожар», — заявили в правоохранительных органах, передает ТАСС. Отмечается, что также была разрушена котельная. Сейчас идет разбор завалов. Трагедия произошла в Новогорьевке. Количество пострадавших пока неизвестно. При этом российских войск в этом селе никогда не было. Об этом заявил глава группы российских бойцов «Царские волки» Дмитрий Рогозин, отметив, что этот район он хорошо знает в подробностях, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Запорожской области было уничтожено здание школы в результате ракетного удара. Об этом сообщили в оперативных службах города. «ВСУ ракетным ударом уничижили здание средней образовательной школы и хозяйственную постройку в селе Новогорьевка. В результате в здании школы начался пожар», — заявили в правоохранительных органах, передает ТАСС. Отмечается, что также была разрушена котельная. Сейчас идет разбор завалов. Трагедия произошла в Новогорьевке. Количество пострадавших пока неизвестно. При этом российских войск в этом селе никогда не было. Об этом заявил глава группы российских бойцов «Царские волки» Дмитрий Рогозин, отметив, что этот район он хорошо знает в подробностях, передает МК.RU.