ВСУ уничтожили ракетами школу в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу,  stock
ВСУ обстреляли село в Запорожской области, в котором военных никогда не было, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
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В Запорожской области было уничтожено здание школы в результате ракетного удара. Об этом сообщили в оперативных службах города.

«ВСУ ракетным ударом уничижили здание средней образовательной школы и хозяйственную постройку в селе Новогорьевка. В результате в здании школы начался пожар», — заявили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Отмечается, что также была разрушена котельная. Сейчас идет разбор завалов. Трагедия произошла в Новогорьевке. Количество пострадавших пока неизвестно.

При этом российских войск в этом селе никогда не было. Об этом заявил глава группы российских бойцов «Царские волки» Дмитрий Рогозин, отметив, что этот район он хорошо знает в подробностях, передает МК.RU.

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В Запорожской области было уничтожено здание школы в результате ракетного удара. Об этом сообщили в оперативных службах города. «ВСУ ракетным ударом уничижили здание средней образовательной школы и хозяйственную постройку в селе Новогорьевка. В результате в здании школы начался пожар», — заявили в правоохранительных органах, передает ТАСС. Отмечается, что также была разрушена котельная. Сейчас идет разбор завалов. Трагедия произошла в Новогорьевке. Количество пострадавших пока неизвестно. При этом российских войск в этом селе никогда не было. Об этом заявил глава группы российских бойцов «Царские волки» Дмитрий Рогозин, отметив, что этот район он хорошо знает в подробностях, передает МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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