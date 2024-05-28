Общество Задержанный начальник управления департамента МО РФ не признал вину 28 мая 2024 в 12:27 Размер текста - 17 + Владимир Вертелецкий не признал вину в превышении полномочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Начальник управления департамента Минобороны РФ Владимир Вертелецкий, задержанный по подозрению во взятке, не признал вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Вертелецкий не признает вину в злоупотреблении полномочиями», — говорится в сообщении. Информацию приводит агентство ТАСС. Вертелецкий занимался обеспечением оборонного заказа. Его задержали 21 мая из-за подозрений в получении взятки и покупке на эти средства дома и автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Начальник управления департамента Минобороны РФ Владимир Вертелецкий, задержанный по подозрению во взятке, не признал вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Вертелецкий не признает вину в злоупотреблении полномочиями», — говорится в сообщении. Информацию приводит агентство ТАСС. Вертелецкий занимался обеспечением оборонного заказа. Его задержали 21 мая из-за подозрений в получении взятки и покупке на эти средства дома и автомобиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям