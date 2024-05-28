Задержанный начальник управления департамента МО РФ не признал вину

Владимир Вертелецкий не признал вину в превышении полномочий
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Начальник управления департамента Минобороны РФ Владимир Вертелецкий, задержанный по подозрению во взятке, не признал вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Вертелецкий не признает вину в злоупотреблении полномочиями», — говорится в сообщении. Информацию приводит агентство ТАСС.
Вертелецкий занимался обеспечением оборонного заказа. Его задержали 21 мая из-за подозрений в получении взятки и покупке на эти средства дома и автомобиля.
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