Задержанный начальник управления департамента МО РФ не признал вину

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Владимир Вертелецкий не признал вину в превышении полномочий Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Начальник управления департамента Минобороны РФ Владимир Вертелецкий, задержанный по подозрению во взятке, не признал вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Вертелецкий не признает вину в злоупотреблении полномочиями», — говорится в сообщении. Информацию приводит агентство ТАСС.

Вертелецкий занимался обеспечением оборонного заказа. Его задержали 21 мая из-за подозрений в получении взятки и покупке на эти средства дома и автомобиля.

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Начальник управления департамента Минобороны РФ Владимир Вертелецкий, задержанный по подозрению во взятке, не признал вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Вертелецкий не признает вину в злоупотреблении полномочиями», — говорится в сообщении. Информацию приводит агентство ТАСС. Вертелецкий занимался обеспечением оборонного заказа. Его задержали 21 мая из-за подозрений в получении взятки и покупке на эти средства дома и автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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