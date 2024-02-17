Российский посол объяснила, почему Галкину* запретили въезд в Индонезию

Посол Воробьева: Галкина* могли не пустить в Индонезию из-за его гражданства
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Виза Максима Галкина могла не соответствовать его целям в Индонезии Фото:

Артисту и иноагенту Максиму Галкину могли запретить въезд в Индонезию из-за его израильского гражданства или нарушений при оформлении визы. Такое мнение высказала посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.

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«Опять-таки это мое предположение, что, либо это связано с тем, что у Галкина есть израильское гражданство — вы знаете, Индонезия занимает резко антиизраильскую позицию, поддерживая палестинцев», — сказала Воробьева в интервью ТАСС. Она добавила, что индонезийцы не общались с РФ по этому поводу.

По словам Воробьевой, артисту также могли запретить въезд из-за того, что его виза не соответствовала реальным целям поездки в Индонезию. Возможно, Галкин пытался въехать в страну с туристической визой, собираясь давать там концерты. Обычно это вызывает у индонезийских властей негативную реакцию, заключила посол.

Ранее Максим Галкин рассказал, что ему на паспортном контроле запретили въехать в Индонезию, где у него должен был состояться концерт. Он также выразил уверенность в том, что к этому причастны российские власти. Официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал сообщил, что артисту отказали во въезде в страну из-за иммиграционных причин. Ранее концерты Галкина были отменены в Таиланде, ОАЭ, передает «Дни.ру».

*Максима Галкина Минюст РФ признал иностранным агентом

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Артисту и иноагенту Максиму Галкину могли запретить въезд в Индонезию из-за его израильского гражданства или нарушений при оформлении визы. Такое мнение высказала посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. «Опять-таки это мое предположение, что, либо это связано с тем, что у Галкина есть израильское гражданство — вы знаете, Индонезия занимает резко антиизраильскую позицию, поддерживая палестинцев», — сказала Воробьева в интервью ТАСС. Она добавила, что индонезийцы не общались с РФ по этому поводу. По словам Воробьевой, артисту также могли запретить въезд из-за того, что его виза не соответствовала реальным целям поездки в Индонезию. Возможно, Галкин пытался въехать в страну с туристической визой, собираясь давать там концерты. Обычно это вызывает у индонезийских властей негативную реакцию, заключила посол. Ранее Максим Галкин рассказал, что ему на паспортном контроле запретили въехать в Индонезию, где у него должен был состояться концерт. Он также выразил уверенность в том, что к этому причастны российские власти. Официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал сообщил, что артисту отказали во въезде в страну из-за иммиграционных причин. Ранее концерты Галкина были отменены в Таиланде, ОАЭ, передает «Дни.ру». *Максима Галкина Минюст РФ признал иностранным агентом
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