Стас Намин рассказал, почему Пугачева уехала из России

Стас Намин подчеркнул, что Алла Пугачева покинула Россию из-за Галкина*

06 марта 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Стас Намин подчеркнул, что решение Аллы Пугачевой покинуть Россию было вынужденным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская певица Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году из-за семьи. Об этом рассказал основатель группы «Парк Горького» Стас Намин, подчеркнув, что изначально решение покинуть РФ поступило от супруга артистки Максима Галкина (признан Минюст РФ иноагентом). «Алла Пугачева всегда была очень достойным человеком, какие бы слухи о ней ни распускали. Сейчас слышу разную болтовню. Она искренний и честный человек. Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима*, он принял такое решение», — подчеркнул Стас Намин во время пресс-конференции. Его слова передает РИА Новости. Ранее музыкант лично встречался с артисткой в Израиле. По его словам, Пугачева призналась, что живется ей в Израиле гораздо хуже, чем в РФ, однако она не готова покидать текущее место жительства. Алла Пугачева в соцсетях опубликовала видео с обращением к певцу Стасу Михайлову. В ходе него она оскорбила музыканта, а также назвала всех россиян, которые хотят вернуться в РФ после эмиграции — ненормальными. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Российская певица Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году из-за семьи. Об этом рассказал основатель группы «Парк Горького» Стас Намин, подчеркнув, что изначально решение покинуть РФ поступило от супруга артистки Максима Галкина (признан Минюст РФ иноагентом). «Алла Пугачева всегда была очень достойным человеком, какие бы слухи о ней ни распускали. Сейчас слышу разную болтовню. Она искренний и честный человек. Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима*, он принял такое решение», — подчеркнул Стас Намин во время пресс-конференции. Его слова передает РИА Новости. Ранее музыкант лично встречался с артисткой в Израиле. По его словам, Пугачева призналась, что живется ей в Израиле гораздо хуже, чем в РФ, однако она не готова покидать текущее место жительства. Алла Пугачева в соцсетях опубликовала видео с обращением к певцу Стасу Михайлову. В ходе него она оскорбила музыканта, а также назвала всех россиян, которые хотят вернуться в РФ после эмиграции — ненормальными. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента