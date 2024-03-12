Бывший муж Пугачевой раскрыл, простят ли ее и Галкина* в России

Россияне смогут простить певицу Аллу Пугачеву, а вот ее супруга, уехавшего вместе с ней за границу Максима Галкина (признан Минюст РФ иноагентом), нет. Об этом заявил бывший муж Примадонны Евгений Болдин.
«Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят [в России]. Со временем», — передает слова Евгения Болдина News.ru. По его мнению, многих артистов и телевизионных деятелей из России не простят, в том числе и Максима Галкина с Валерием Меладзе.
Продюсер считает Аллу Пугачеву патриоткой. Он напомнил, что во времена СССР она всегда защищала свою страну, несмотря, на нападки иностранных журналистов.
В начале марта 2024 года Алла Пугачева записала видеообращение, где назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года. Там же она обратилась к певцу Стасу Михайлову, который ранее заявлял, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать» назвав его бранным словом.
*Максим Галкин признан Минюстом РФ иностранным агентом
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