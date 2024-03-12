Бывший муж Пугачевой раскрыл, простят ли ее и Галкина* в России

Продюсер Болдин: Пугачеву со временем простят в России, а Галкина* нет

12 марта 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Пугачеву простят со временем, а Галкина* (на фото) нет, считает Болдин Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Россияне смогут простить певицу Аллу Пугачеву, а вот ее супруга, уехавшего вместе с ней за границу Максима Галкина (признан Минюст РФ иноагентом), нет. Об этом заявил бывший муж Примадонны Евгений Болдин. «Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят [в России]. Со временем», — передает слова Евгения Болдина News.ru. По его мнению, многих артистов и телевизионных деятелей из России не простят, в том числе и Максима Галкина с Валерием Меладзе. Продюсер считает Аллу Пугачеву патриоткой. Он напомнил, что во времена СССР она всегда защищала свою страну, несмотря, на нападки иностранных журналистов. В начале марта 2024 года Алла Пугачева записала видеообращение, где назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года. Там же она обратилась к певцу Стасу Михайлову, который ранее заявлял, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать» назвав его бранным словом. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иностранным агентом

Россияне смогут простить певицу Аллу Пугачеву, а вот ее супруга, уехавшего вместе с ней за границу Максима Галкина (признан Минюст РФ иноагентом), нет. Об этом заявил бывший муж Примадонны Евгений Болдин. «Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят [в России]. Со временем», — передает слова Евгения Болдина News.ru. По его мнению, многих артистов и телевизионных деятелей из России не простят, в том числе и Максима Галкина с Валерием Меладзе. Продюсер считает Аллу Пугачеву патриоткой. Он напомнил, что во времена СССР она всегда защищала свою страну, несмотря, на нападки иностранных журналистов. В начале марта 2024 года Алла Пугачева записала видеообращение, где назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года. Там же она обратилась к певцу Стасу Михайлову, который ранее заявлял, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать» назвав его бранным словом. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иностранным агентом