МИД РФ ввел санкции в адрес ряда британских политиков, журналистов и экспертов

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Повседневная жизнь. Москва, мид, здание, министерство иностранных дел
МИД РФ ввел персональные санкции против Великобритании Фото:

МИД РФ ввел персональные санкции в отношении ряда представителей политической, экспертной и медийной сферы Великобритании. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

«В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — говорится в заявлении. Там добавили, что данное решение является ответной мерой на провокационную антироссийскую риторику и практические шаги Великобритании по наращиванию военной поддержки Украины.

МИД РФ ввел санкции против представителей Великобритании
МИД РФ ввел санкции против представителей Великобритании
Фото:
В санкционный список МИД РФ попали 22 человека
В санкционный список МИД РФ попали 22 человека
Фото:

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МИД РФ ввел персональные санкции в отношении ряда представителей политической, экспертной и медийной сферы Великобритании. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства. «В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — говорится в заявлении. Там добавили, что данное решение является ответной мерой на провокационную антироссийскую риторику и практические шаги Великобритании по наращиванию военной поддержки Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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