МИД РФ ввел санкции в адрес ряда британских политиков, журналистов и экспертов

03 июня 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

МИД РФ ввел персональные санкции против Великобритании Фото: Игорь Пантин © URA.RU МИД РФ ввел персональные санкции в отношении ряда представителей политической, экспертной и медийной сферы Великобритании. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства. «В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — говорится в заявлении. Там добавили, что данное решение является ответной мерой на провокационную антироссийскую риторику и практические шаги Великобритании по наращиванию военной поддержки Украины. МИД РФ ввел санкции против представителей Великобритании ТАСС Фото: В санкционный список МИД РФ попали 22 человека ТАСС Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД РФ ввел персональные санкции в отношении ряда представителей политической, экспертной и медийной сферы Великобритании. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства. «В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — говорится в заявлении. Там добавили, что данное решение является ответной мерой на провокационную антироссийскую риторику и практические шаги Великобритании по наращиванию военной поддержки Украины.