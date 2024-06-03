МИД РФ ввел санкции в адрес ряда британских политиков, журналистов и экспертов

МИД РФ ввел персональные санкции в отношении ряда представителей политической, экспертной и медийной сферы Великобритании. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства.
«В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — говорится в заявлении. Там добавили, что данное решение является ответной мерой на провокационную антироссийскую риторику и практические шаги Великобритании по наращиванию военной поддержки Украины.
МИД РФ ввел санкции против представителей Великобритании
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МИД РФ ввел персональные санкции в отношении ряда представителей политической, экспертной и медийной сферы Великобритании. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства. «В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — говорится в заявлении. Там добавили, что данное решение является ответной мерой на провокационную антироссийскую риторику и практические шаги Великобритании по наращиванию военной поддержки Украины.