Алене Полынь предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств

Жительнице Ивантеевки, руководительнице оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой (Алена Полынь), предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
«Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт „а“ часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — заявлено в сообщении. Об этом ведомство указало в своем telegram-канале.
Следствие намерено ходатайствовать о её аресте перед судом. Там же сообщили, что продолжаются допросы свидетелей.
Задержали Суликову, осуществлявшую продажу и распространение экстремистской литературы, которая призывала к насилию в отношении Русской православной церкви, 4 июня. В ходе расследования были проведены обыски, изъяты литература и компьютерная техника. Также сообщается, что обвиняемая ранее была задержана по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.