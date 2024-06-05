Алене Полынь предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств

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Главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой (Алена Полынь) предъявлены обвинения в экстремизме
Главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой (Алена Полынь) предъявлены обвинения в экстремизме Фото:

Жительнице Ивантеевки, руководительнице оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой (Алена Полынь), предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

«Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт „а“ часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — заявлено в сообщении. Об этом ведомство указало в своем telegram-канале.

Следствие намерено ходатайствовать о её аресте перед судом. Там же сообщили, что продолжаются допросы свидетелей.

Задержали Суликову, осуществлявшую продажу и распространение экстремистской литературы, которая призывала к насилию в отношении Русской православной церкви, 4 июня. В ходе расследования были проведены обыски, изъяты литература и компьютерная техника. Также сообщается, что обвиняемая ранее была задержана по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги.

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Жительнице Ивантеевки, руководительнице оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой (Алена Полынь), предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. «Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт „а“ часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — заявлено в сообщении. Об этом ведомство указало в своем telegram-канале. Следствие намерено ходатайствовать о её аресте перед судом. Там же сообщили, что продолжаются допросы свидетелей. Задержали Суликову, осуществлявшую продажу и распространение экстремистской литературы, которая призывала к насилию в отношении Русской православной церкви, 4 июня. В ходе расследования были проведены обыски, изъяты литература и компьютерная техника. Также сообщается, что обвиняемая ранее была задержана по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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