Путин взял под свой контроль разработку вакцин

Путин подчинил себе ФМБА
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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир
ФМБА, перешедшее под контроль Владимира Путина, занимается гибридной биологией Фото:

Президент России Владимир Путин перевел под свой контроль деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом говорится в Указе президента Российской Федерации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет Президент Российской Федерации», — написано в документе. Ранее ФМБА находилось в подчинении Министерства здравоохранения.

ФМБА занимается как атомной и ядерной энергией, так и генной инженерией и синтетической гибридной биологией. За последние годы созданы высокоточные диагностические тест-системы и экспресс-тесты, которые используются в армии для определения опасных инфекций. ФМБА также разработало автоматизированные индикаторы вбросов биологической рецептуры и создало антидот против угарного газа.

В 2020 году ФМБА было включено в борьбу с коронавирусом. Агентство разработало «вирусную триаду»: комплекс препаратов, направленных на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Ранее гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт рассказал URA.RU, что в текущей ситуации роль ФМБА и внимание к нему Путина усиливается в связи с угрозами распространения биологического оружия.

Ранее URA.RU сообщало, что ФМБА разработало препарат «Мир 19» для лечения COVID-19. Его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.

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Президент России Владимир Путин перевел под свой контроль деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом говорится в Указе президента Российской Федерации. «Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет Президент Российской Федерации», — написано в документе. Ранее ФМБА находилось в подчинении Министерства здравоохранения. ФМБА занимается как атомной и ядерной энергией, так и генной инженерией и синтетической гибридной биологией. За последние годы созданы высокоточные диагностические тест-системы и экспресс-тесты, которые используются в армии для определения опасных инфекций. ФМБА также разработало автоматизированные индикаторы вбросов биологической рецептуры и создало антидот против угарного газа. В 2020 году ФМБА было включено в борьбу с коронавирусом. Агентство разработало «вирусную триаду»: комплекс препаратов, направленных на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Ранее гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт рассказал URA.RU, что в текущей ситуации роль ФМБА и внимание к нему Путина усиливается в связи с угрозами распространения биологического оружия. Ранее URA.RU сообщало, что ФМБА разработало препарат «Мир 19» для лечения COVID-19. Его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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