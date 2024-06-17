Путин взял под свой контроль разработку вакцин

Путин подчинил себе ФМБА

17 июня 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

ФМБА, перешедшее под контроль Владимира Путина, занимается гибридной биологией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин перевел под свой контроль деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом говорится в Указе президента Российской Федерации. «Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет Президент Российской Федерации», — написано в документе. Ранее ФМБА находилось в подчинении Министерства здравоохранения. ФМБА занимается как атомной и ядерной энергией, так и генной инженерией и синтетической гибридной биологией. За последние годы созданы высокоточные диагностические тест-системы и экспресс-тесты, которые используются в армии для определения опасных инфекций. ФМБА также разработало автоматизированные индикаторы вбросов биологической рецептуры и создало антидот против угарного газа. В 2020 году ФМБА было включено в борьбу с коронавирусом. Агентство разработало «вирусную триаду»: комплекс препаратов, направленных на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Ранее гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт рассказал URA.RU, что в текущей ситуации роль ФМБА и внимание к нему Путина усиливается в связи с угрозами распространения биологического оружия. Ранее URA.RU сообщало, что ФМБА разработало препарат «Мир 19» для лечения COVID-19. Его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин перевел под свой контроль деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом говорится в Указе президента Российской Федерации. «Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет Президент Российской Федерации», — написано в документе. Ранее ФМБА находилось в подчинении Министерства здравоохранения. ФМБА занимается как атомной и ядерной энергией, так и генной инженерией и синтетической гибридной биологией. За последние годы созданы высокоточные диагностические тест-системы и экспресс-тесты, которые используются в армии для определения опасных инфекций. ФМБА также разработало автоматизированные индикаторы вбросов биологической рецептуры и создало антидот против угарного газа. В 2020 году ФМБА было включено в борьбу с коронавирусом. Агентство разработало «вирусную триаду»: комплекс препаратов, направленных на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Ранее гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт рассказал URA.RU, что в текущей ситуации роль ФМБА и внимание к нему Путина усиливается в связи с угрозами распространения биологического оружия. Ранее URA.RU сообщало, что ФМБА разработало препарат «Мир 19» для лечения COVID-19. Его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.