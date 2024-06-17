Суд продлил арест экс-продюсеру Reuters за экстремизм

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-продюсера Reuters Константина Габова по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.
«Мосгорсуд оставил под арестом бывшего продюсера Reuters Константина Габова», — передает ТАСС с заседания суда. В апреле продюсера новостной британской службы Reuters Габова отправили под арест. Тогда его планировали оставить в СИЗО до 27 июня.
Продюсер обвиняется в участие в экстремистском сообществе. До этого он опубликовал материалы для ФБК (экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда).
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