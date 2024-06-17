Суд продлил арест экс-продюсеру Reuters за экстремизм

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Константину Габову продлили арест, передает ТАСС Фото:

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-продюсера Reuters Константина Габова по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

«Мосгорсуд оставил под арестом бывшего продюсера Reuters Константина Габова», — передает ТАСС с заседания суда. В апреле продюсера новостной британской службы Reuters Габова отправили под арест. Тогда его планировали оставить в СИЗО до 27 июня.

Продюсер обвиняется в участие в экстремистском сообществе. До этого он опубликовал материалы для ФБК (экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда).

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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-продюсера Reuters Константина Габова по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС. «Мосгорсуд оставил под арестом бывшего продюсера Reuters Константина Габова», — передает ТАСС с заседания суда. В апреле продюсера новостной британской службы Reuters Габова отправили под арест. Тогда его планировали оставить в СИЗО до 27 июня. Продюсер обвиняется в участие в экстремистском сообществе. До этого он опубликовал материалы для ФБК (экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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