Продюсера Reuters отправили в СИЗО за экстремизм

Суд в Москве арестовал продюсера Reuters Габова до 27 июня

27 апреля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Константин Габов арестован на два месяца за участие в экстремистской организации Фото: Пресс-служба Басманного районного суда https://t.me/moscowcourts/3171 В Москве продюсера новостной службы Reuters (Великобритания) Константина Габова отправили под арест до 27 июня в СИЗО. Он стал фигурантом дела об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. «Басманный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого Габова Константина Васильевича… суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 июня 2024 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы. Габов отправлен в СИЗО. Продюсер обвиняется в участие в экстремистском сообществе. Ранее он готовил материалы для публикации на youtube-канале «Навальный*LIVE», который принадлежит ФБК (экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда). *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве продюсера новостной службы Reuters (Великобритания) Константина Габова отправили под арест до 27 июня в СИЗО. Он стал фигурантом дела об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. «Басманный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого Габова Константина Васильевича… суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 июня 2024 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы. Габов отправлен в СИЗО. Продюсер обвиняется в участие в экстремистском сообществе. Ранее он готовил материалы для публикации на youtube-канале «Навальный*LIVE», который принадлежит ФБК (экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда). *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов