Продюсера Reuters отправили в СИЗО за экстремизм

Суд в Москве арестовал продюсера Reuters Габова до 27 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Габов арестован на два месяца за участие в экстремистской организации Фото:

В Москве продюсера новостной службы Reuters (Великобритания) Константина Габова отправили под арест до 27 июня в СИЗО. Он стал фигурантом дела об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Басманный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого Габова Константина Васильевича… суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 июня 2024 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы. Габов отправлен в СИЗО.

Продюсер обвиняется в участие в экстремистском сообществе. Ранее он готовил материалы для публикации на youtube-канале «Навальный*LIVE», который принадлежит ФБК (экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда).

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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В Москве продюсера новостной службы Reuters (Великобритания) Константина Габова отправили под арест до 27 июня в СИЗО. Он стал фигурантом дела об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. «Басманный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого Габова Константина Васильевича… суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 июня 2024 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы. Габов отправлен в СИЗО. Продюсер обвиняется в участие в экстремистском сообществе. Ранее он готовил материалы для публикации на youtube-канале «Навальный*LIVE», который принадлежит ФБК (экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда). *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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