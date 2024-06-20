В Бельгии объяснили смысл новых санкций ЕС против российского газа

В рамках 14-го пакета санкций Евросоюз планирует ограничить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Азию, не снижая при этом общие объемы его импорта в ЕС. Об этом сообщило бельгийское издание Soir.
«Новые санкции не снижают объемы газа, поставляемого в ЕС, так как это было основным условием ряда стран, которые по-прежнему зависят от российских поставок», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что новые антироссийские санкции направлены на затруднение экспорта российского СПГ из Арктики.
Особенно это касается зимних месяцев, когда для транспортировки газа требуется использование танкеров-ледоколов. В статье подчеркнули, что российские суда доставляют газ в европейские порты, откуда он перевозится обычными танкерами на азиатский рынок, включая Китай.
Ранее сообщалось, что постоянные представители Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Новый пакет санкций против России включает ограничения на три российских проекта по СПГ, а также дает право Швеции и Финляндии разрывать контракты на поставку газа с Россией, передает деловое издание «Взгляд».
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