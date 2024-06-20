В Бельгии объяснили смысл новых санкций ЕС против российского газа

Soir: санкции против СПГ РФ не снизят общие объемы импорта в Евросоюз
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Российские суда доставляют СПГ в европейский порты
Российские суда доставляют СПГ в европейский порты Фото:
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В рамках 14-го пакета санкций Евросоюз планирует ограничить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Азию, не снижая при этом общие объемы его импорта в ЕС. Об этом сообщило бельгийское издание Soir.

«Новые санкции не снижают объемы газа, поставляемого в ЕС, так как это было основным условием ряда стран, которые по-прежнему зависят от российских поставок», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что новые антироссийские санкции направлены на затруднение экспорта российского СПГ из Арктики.

Особенно это касается зимних месяцев, когда для транспортировки газа требуется использование танкеров-ледоколов. В статье подчеркнули, что российские суда доставляют газ в европейские порты, откуда он перевозится обычными танкерами на азиатский рынок, включая Китай.

Ранее сообщалось, что постоянные представители Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Новый пакет санкций против России включает ограничения на три российских проекта по СПГ, а также дает право Швеции и Финляндии разрывать контракты на поставку газа с Россией, передает деловое издание «Взгляд». 

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В рамках 14-го пакета санкций Евросоюз планирует ограничить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Азию, не снижая при этом общие объемы его импорта в ЕС. Об этом сообщило бельгийское издание Soir. «Новые санкции не снижают объемы газа, поставляемого в ЕС, так как это было основным условием ряда стран, которые по-прежнему зависят от российских поставок», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что новые антироссийские санкции направлены на затруднение экспорта российского СПГ из Арктики. Особенно это касается зимних месяцев, когда для транспортировки газа требуется использование танкеров-ледоколов. В статье подчеркнули, что российские суда доставляют газ в европейские порты, откуда он перевозится обычными танкерами на азиатский рынок, включая Китай. Ранее сообщалось, что постоянные представители Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Новый пакет санкций против России включает ограничения на три российских проекта по СПГ, а также дает право Швеции и Финляндии разрывать контракты на поставку газа с Россией, передает деловое издание «Взгляд». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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